Chrášťovice - Podle vyšetřovatelů bylo v případě nouzového přistání k takovému manévru místa dost.

Tragédie u Chrášťovic. Zemřel pilot. | Foto: Deník/Petr Škotko

I když znalci ještě čekají na expertizu motoru malého sportovního letounu Cessna 150, který se zřítil v dubnu u obce Chrášťovice, je téměř jisté, že o technickou závadu na letounu nebo přímo motoru nešlo. Pilot (25) zahynul. Podle Josefa Bejdáka z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod v Praze má komise důkazy o tom, že pilot byl v kontaktu s příbuznou v obci Chrášťovice. „Nechci říkat, že se přímo předváděl, ale prováděl úkony, ve kterých si ještě nemohl být jistý. Jisté také je, že kdyby musel nouzově přistát, místa měl dost," uvedl Josef Bejdák pro Strakonický deník. Letoun patřil Letecké škole OKAir Praha. Jeden z jejích majitelů Jan Ouřada uvedl, že škola dál funguje. „Zatím žádné závěry z vyšetřování nemáme. Ale kusé zprávy, které se k nám dostávají, potvrzují, že letoun byl v pořádku. To ovšem nic nemění na tom, že se stala hrozná tragédie, při které zemřel člověk," dodal Jan Ouřada. Vyšetřovatelé hovořili s instruktorem, který pilota školil. „Mluvil o něm v superlativech. I když byl nováček a ten den měl svůj první samostatný let, měl k létání blízko. Pracoval jako stevard u jedné zahraniční společnosti," dodal Josef Bejdák. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod by měl oficiální zprávu vydat do začátku letních prázdnin.