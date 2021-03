„Ozvala se žena, která tvrdí, že je matkou odloženého chlapečka. Podle jejího tvrzení se ocitla v tíživé situaci a neviděla jiné řešení, než chlapečka odložit do babyboxu,“ řekl Tomáš Fiala.

Více o babyboxech

na jihu Čech ZDE

Záležitost řeší oddělení sociálně–právní ochrany dětí MěÚ Strakonice. „Mohu pouze potvrdit, že tento případ nyní řešíme. Stejně tak ale i jiné případy ochrany dětí,“ uvedla zástupkyně vedoucí sociálního odboru Šárka Vávrová.

Už koncem minulého týdne primář dětského oddělení nemocnice Martin Gregora naznačil, že nejde o běžný případ odložení novorozence. „Chlapeček měl téměř pět a půl kilogramu, takže nejde v žádném případě o novorozence. Spíše jde o pohřešované dítě,“ uvedl Martin Gregora.

Historie: Baby box vedle hlavního vjezdu do strakonické nemocnice byl uveden do provozu 23. března 2009 jako druhý na jihu Čech. Poprvé se otevřel 7. října 2011 ve 12.47 hodin, kdy v něm sestry strakonické nemocnice nalezly zdravého chlapce. Podruhé pak 21. září 2017 v 1.45 minut po půlnoci. Tehdy šlo holčičku.

O rok později byl původní babybox vyměněn za nový typ, a to v pátek 23. března. Jeho životnost má být deset let.

Na sociálním odboru nyní je posouzení, co bude pro chlapce nejlepší. Pokud neuvěří tvrzení matky, bude chlapec se vší pravděpodobností umístěn do dětského centra.

Přesně v 18.14 hodin ve čtvrtek 18. března oznámil babybox ve strakonické nemocnici své použití. Zdravotníci přijali zprávu otevření a zavření tohoto zařízení. Byl do něho vložen zdravý chlapec, váha 5,4 kilogramu. V historii strakonických baby boxů jde o třetí dítě, chlapec dostal jméno Tomáš.