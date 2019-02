Ale s bytovým družstvem nebyla řeč,“ řekl na zprávu o plánované revitalizaci sídliště 43 let po jeho vzniku. A co by lidé podle něj uvítali? „Parkoviště, chodníky a dětská hřiště.“



Díky převodu více než sedmi hektarů pozemků včetně všech součástí a příslušenství jako jsou schodiště, chodníky a dětská hřiště od SBD Strakonice na město bude možné regeneraci sídliště Šumavská provést. Občané měli možnost vznášet a připomínkovat požadavky na budoucí podobu lokality. „Preferováno bylo například zklidnění dopravní situace v ulici Šumavská, například omezením rychlosti či vytvořením zvýšené křižovatky,“ řekla novinářům tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.



Dále obyvatelé chtějí bezbariérové přístupy k jednotlivým obytným domům, zjednodušení příjezdu vozů integrovaného záchranného systému, které mají mnohdy problém s dojezdem k domům. V lokalitě by měla vzniknout dětská hřiště pro nejmenší a tzv. hnízda pro mládež, kterých je celkově ve městě nedostatek. Aktuálně je připravena architektonická studie, jejímž zhotovitelem je Ars Fabrica, s.r.o. architekta Ivo Kramla. Podle něj lze očekávat první změny nejdříve v roce 2020.