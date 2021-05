Protiletadlové komplety, jež vyrábí švédská společnost Saab Dynamics AB, nejsou pro vojáky neznámé. Již patnáct let totiž používají komplety RBS-70, které jsou jen o generaci starší než systémy RBS-70NG.

Stejnou dobu slouží v armádě i rotmistr Marek Brabec. Ke strakonickému útvaru nastoupil v roce 2006 – jen pár měsíců poté, co byly komplety RBS-70 oficiálně zavedeny do výzbroje Armády ČR. Na jednotce tuto zbraň obsluhoval třináct let. „Palebnou jednotku jsem opouštěl nerad. Bavilo mě pracovat s lidmi. Snažil jsem se, aby odborná příprava dávala vojákům smysl. Když vidí vojáci při výcviku posun, pracují úplně jinak,“ sdělil rotmistr Brabec, který na jednotce postupně prošel všemi funkcemi. Od řidiče, operátora a staršího operátora, až se vypracoval na velitele družstva a později zástupce velitele čety. Poslední dva roky působí na štábu 252. protiletadlového raketového oddílu jako jeden z instruktorů bojové přípravy.

Výcvik v drsném norském prostředí

Zdroj: kapitánka Jana SamcováRotmistr Marek Brabec (37) žije ve Strakonicích. Volný čas tráví nejčastěji s rodinou. Jeho největší zálibou je lední hokej, který od čtyř do 18 let hrál závodně. Věnuje se i běhání, aktuálně mu hodně času zabírá rekonstrukce chalupy.

Vojáci absolvovali s komplety RBS-70 řadu mezinárodních cvičení, jak na našem území, tak i v zahraničí. Komplety se osvědčily i při nasazení vojáků v rámci Sil velmi rychlé reakce NATO. Představují rovněž hlavní zbraň jednotky, která se aktuálně připravuje na zahraniční misi do Litvy. „Nejvíc zkušeností jsme získali při mezinárodních cvičeních,“ uvedl rotmistr Brabec, který se účastnil cvičení v Litvě, Německu a v roce 2018 nechyběl ani na jednom z největších aliančních cvičení posledních let, cvičení Trident Juncture v Norsku. Právě toto cvičení bylo pro strakonické vojáky velkou zkouškou. Prověřilo nejen jejich schopnosti spolupracovat s ostatními jednotkami NATO.

Cvičení vojákům věrně simulovalo podmínky, které by je mohly potkat při reálném nasazení. Přesun dvou stovek vojáků se sedmdesáti kusy techniky do více než tisíc kilometrů vzdáleného Norska byl jen začátek. „Z místa sladění s německou obrněnou brigádou, jíž jsme byli součástí, jsme do prostoru operace urazili 160 kilometrů. Zde jsme pak působili nepřetržitě několik dní,“ zavzpomínal rotmistr Brabec a dodal: „Byli jsme samozřejmě vyčerpaní, ale museli jsme se s tím poprat. Jako velitel družstva jsem se snažil vojáky motivovat, aby vydrželi.“

Sport je pro službu v armádě výhodou

Služba vlasti není procházka růžovým sadem. Připraveni by na to měli být i nováčkové, kteří teprve stojí na prahu své vojenské kariéry. „Měli by respektovat starší a zkušenější kolegy, od kterých se mohou hodně naučit. Měli by mít nějakou fyzičku, aby koneckonců neudělali sami sobě ostudu. Počítat musí také s tím, že se budou muset hodně učit,“ vysvětlil rotmistr Brabec, co by měli splňovat budoucí operátoři protiletadlových kompletů.

Na druhou stranu s prací v armádě jsou spojené také výhody. „Když je voják ochotný na sobě pracovat, čeká jej kariérní růst. V kterém jiném zaměstnání můžete sportovat v pracovní době. Navíc se pohybujete převážně v mladém kolektivu, ve kterém se i ti starší vojáci cítí mladší,“ podotknul rotmistr Brabec.

Stabilní zaměstnání v mladém kolektivu a možnost sportovat přilákaly před 15 lety i jeho do armády. „Sport se ukazuje jako velká výhoda pro vojenskou službu. Lidé, kteří pravidelně sportují, jsou zvyklí fungovat v kolektivu a tak lépe snáší stres, který se nevyhýbá ani službě vojáků. Uplatnění zde mohou nalézt i sportovci, kteří z nějakého důvodu museli ukončit kariéru,“ je přesvědčený rotmistr Marek Brabec.

kapitánka Jana Samcová, 25. protiletadlový raketový pluk