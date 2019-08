Hned několik druhů ovcí si za komentáře Antonína Vejčíka, odborného asistenta ze zemědělské fakulty, mohli prohlédnout návštěvníci Ovčáckých slavností v Borovanech. „Tohle je nejmenší plemeno ovcí na světě, které bylo vyšlechtěno na ostrově Ouessant,“ představuje malinké ovečky a beránky. „Kvůli krátké trávě museli být menší,“ dodává. Zajímavostí výstavky byl také čtyřrohý beran. „Koukej mami, tam je koza,“ rozplývala se malá holčička. „Máme tu dvě plemena koz, aby si lidé prohlédli i je,“ říká Antonín Vejčík.

Mezitím se lidé shromáždili kolem ukázky práce s ovčáckým psem. „Když se pes chová špatně, ovčák se proti němu postaví do opozice,“ vysvětluje moderátor do mikrofonu a paní Majda předvádí, zatímco pejsek k ní nahání pět oveček. Ovládá psa řečí těla, pak přijdou na řadu slovní pokyny. „Ne, že by pes neslyšel česky, ale v angličtině jsou hezky vypilované a znělé,“ vysvětluje moderátor. Zvířátka se líbí hlavně dětem. To potvrzuje Markéta Melicharová, která přišla s dcerami a s vnoučaty.

Opodál sedí několik lidí za kolovrátky. Mezi nimi i Lenka Limová, která přinesla jeden ze svých patnácti. Na něm přede vlnu z čerstvě ostříhané ovečky. Pletařka ji pak zpracovává na šálu, která se bude dražit. Se 150 let starým kolovrátkem jezdí po skanzenech nebo do zemědělského muzea v Netěchovicích. „Není to těžké, dřív tkaly i děti, chce to jen rutinu a cvik,“ myslí si.

Její slova potvrzuje devítiletá Klárka se Zbrankovým kolovrátkem naproti. „Naučil mě to taťka, teď jsem ráda, že to umím,“ usmívá se děvčátko. Její otec ovce chová, stejně jako Marcela Kubů z Cetorazi. „Všechno sama podojím, vyrobím i prodám,“ vysvětluje žena, která na akci prodávala mléčné výrobky a pletla. Zvířata si pořídila hlavně na vlnu. „Mám i mohérového kozla a angorského králíka,“ říká žena, která plánuje v zimě tkát a plést a v sezoně zpracovávat mléko. Sýry prý jdou nejvíc na odbyt plísňové, ale nekupují je jen alergici. „Trochu mě ale u někoho mrzí předsudky, že jsou zvyklí na babiččino mléko,“ stěžuje si. V nabídce má hned několik druhů.

Návštěvníci se dále poučili, jak se ovce stříhá, a viděli tematické divadélko.

Ovčácké slavnosti představily lidem zpracování ovčí vlny od ostříhání až po upletení šály. K dostání byly i ovčí kůže, klobásy z ovčího masa nebo sýry, jogurty a mléko.