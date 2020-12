„Naše práce je založena na setkávání s klienty a žadateli o dotace. Často jde o seniory, o to větší komplikace nastaly. Ne každý starší člověk umí komunikovat přes počítač,“ říká Ivana Kadochová.

Při druhém uzavření byla sama nucena kvůli nákaze být v karanténě. Přesto pracovala z domova a firmu udržela. „Pracovat v přístupné kanceláři je pro nás základem. Ale i tak budeme nadále dodržovat veškerou opatrnost a budeme ji vyžadovat i po svých klientech,“ dodává Ivana Kadochová.

Ve čtvrtek otevře také Sport bike ve Strakonicích. Majitel Pavel Skála ale žádnou euforií z rozhodnutí vlády netrpí. „Můžeme prodávat je no, co máme na krámě. Na skladech nejsou kola, nejsou komponenty – například přehazovačky. Na jaře nás trochu držel e-shop, ale nyní už to tak dobré není,“ říká cyklista a podnikatel. Podle něj bude trvat několik měsíců, než se situace na trhu ustálí.