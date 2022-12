V rámci večera budou žáci ZŠ prodávat vlastnoručně vyrobené dárečky. Akci pořádají Filipojakubský sbor ve spolupráci s městysem Katovice.

Vánoce v lese. Děti si užily dopoledne v přírodě, zvířátkům přinesly i pamlsky

Výtěžek z koncertu bude věnován na Sbírku pro Petera Hrubiznu na léčbu rakoviny. „Nyní je již v posledním stadiu a naděje na další léčbu a uzdravení zatím nikde. Cílem je pomoci vybrat peníze na jedinou již možnou léčbu, na kterou pojišťovna nepřispívá,“ řekla za organizátory akce Irena Novotná.

Díky léčbě by mohl Peter dál bojovat s touto zákeřnou nemocí a měl by naději, že bude co možná nejdéle se svou rodinou.