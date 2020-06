Zdroj: Deník/ Kamila Dufková

Jan Zeman, starosta, Boršov n. Vltavou: Už jsem dědeček a užívám si to. Za mého života došlo ke změně v přístupu ve výchově dětí obecně, a tak přemýšlím, co to přinese. Určitě to ale zvládneme. Mám vnuka a těším se, až budou vedra a budeme ho mít na chalupě. Budeme se učit plavat, dělat ohýnek a máme spousty sportovního náčiní, abychom tam blbli.