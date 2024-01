/VIDEO/ Na čtyřicet otužilců z celého kraje přivítalo 1. ledna 2024 ve Strakonicích Nový rok ponořením do řeky Otavy. Jejich odvahu pozorovaly z lávky i z břehu pod pivovarem stovky lidí. Účastníky i diváky přivítal starosta města Břetislav Hrdlička.

Novoroční ponoření do Otavy ve Strakonicích. | Video: Deník/Petr Škotko

Samotní ponoření se uskutečnilo v 15 hodin a podle moderátora Romana Nováka byly Otava milosrdná. „Řeka má 4,2 stupně Celsia, vzduch něco málo přes šest stupňů,“ uvedl důležitá čísla.

Jedním z účastníků byl také nestor strakonického otužování Josef Krejsa. Letos oslaví 85. narozeniny, sám se otužuje 53 let. Na otázku, zda ho ještě může něco překvapit nebo je to normální, odpověděl. „Už je to závislost.“

VIDEO: Jsou to borci. Otužilci se vyšší hladiny Otavy nezalekli

Otužilci si vodu užívali a neopomněli i zapózovat divákům. Podvečer pak strávili v degustovně strakonického pivovaru.

A kdo se zúčastnil? Fezko Strakonice, Promrzlé pijavice z Českých Budějovic, otužilci z Katovic, Lední medvědi Písek, Draci Strakonice, Otužilci Milevsko, PKO Praha a neregistrovaní otužilci.