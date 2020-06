Komise vybrala firmu, které chce demolici svěřit, její jméno ale bude známé po jednání rady ve středu 24. března. Už loni v létě bylo přemostění uzavřeno. „Důvodem byl technický stav.“ řekla tehdy tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Betonový monument z konce 80. let, který vznikl jako součást výstavby sídliště Mír, nezapadá do koncepce změny Strakonic po vybudování severního obchvatu. „Už při vytváření studie, jak by měla tato část města vypadat po výstavbě obchvatu, do ní lávka nezapadá. Město do ní nechce investovat,“ uvedl loni v září místostarosta Rudolf Oberfalcer. V té době neměly Strakonice z důvodu opakování voleb funkční zastupitelstvo.

O osudu lávky rozhodovalo už minulé vedení města. Z té doby také existuje demoliční projekt, kde má figurovat částka kolem pěti až šesti milionů korun.