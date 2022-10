Možná to bude nutné, počet covid pozitivních pacientů stoupá.

Jakými vakcínami v současné době očkujete?

Očkujeme všemi dostupnými vakcínami včetně nejnovějších bivalentních vakcín s účinností proti aktuálně převažující omikron variantě viru.

V čem je přínos nové vakcíny?

Modernizované vakcíny od společností Pfizer a Moderna jsou přizpůsobeny tak, aby jejich složení lépe odpovídalo cirkulujícím variantám viru SARS-CoV-2 a očekává se, že poskytnou širokou ochranu proti různým variantám tohoto viru. Na základě analýz lékových agentur a zkušeností se sezónními změnami kmenů u vakcín proti chřipce se očekává, že nové bivalentní vakcíny vyvolají imunitní odpověď jak proti původnímu kmeni SARS-CoV-2, tak proti subvariantám Omikron BA.4 a BA.5, které nyní převažují.

Kolikrát týdně očkujete a jaký počet?

Očkujeme aktuálně jednou týdně, v případě potřeby zvýšíme počet očkovacích dnů na dva. V jednom očkovacím dnu jsme schopni naočkovat přibližně 350 osob.

Narůstá počet očkovaných?

S narůstajícím počtem počtu případů covidu ve společnosti a s dostupností nových vakcín sledujeme samozřejmě nárůst zájmu o očkování. Domnívám se, že toto období je pro očkování proti koronaviru nejvhodnější.

Jak vidíte vývoj onemocnění covidem na Strakonicku?

Rozhodně počet covid pozitivních pacientů stoupá. Protože se málo testuje, tak se nelze orientovat podle počtu pozitivních testů, ale o progresivním vývoji epidemie svědčí počet vydávaných antivirotik a počet hospitalizací. Během léta a začátkem září šlo o jednotky osob, aktuálně vydáváme antivirotika i třeba 15 osobám denně. Pro zajímavost uvádím, že cena jednoho podání léku se pohybuje kolem 18 tisíc korun! Stoupá i počet hospitalizací, k dnešnímu dni jich je 17. Pacienti jsou hospitalizováni napříč nemocnicí v izolačním režimu podle převažující klinické symptomatiky. Nejvíce je pacientů na plicním, kde se věkový rozptyl pohybuje dnes od 74 do 89 let. S těžším průběhem covidu s pneumonií máme nyní na JIP jednu pacientku ve věkové skupině 51 až 60 let.