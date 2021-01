Babičky a dědečkové na výstaviště od rána přicházeli většinou v doprovodu rodinných příslušníků. Zdeňka Vinciková se přišla nechat naočkovat po poledni v doprovodu svého vnuka Petra Kellera. „Vnuk mi pomáhal s registrací. Sama bych to nezvládla,“ přiznala seniorka.

„Vůbec jsem nečekala, že to půjde tak rychle. Ale byli jsme na to připravení. Za tři týdny půjdu ještě jednou a už to bude dobré. Už abychom se mohli zase víc potkávat a chodit víc ven a třeba někoho pozvat k sobě domů a trošku si popovídat,“ těší se Zdeňka Vinciková, kterou za tři týdny doprovodí vnuk ještě na jedno přeočkování. Petr Keller pomáhal nejprve s registrací a pak hlídal, kdy do Českých Budějovic dorazí vakcíny, aby mohl babičce prostřednictvím internetu zarezervovat konkrétní termín očkování.

Při příchodu do pavilonu T1 dostává každý dotazník. Cítíte se dnes nemocný? Prodělal jste nemoc covid-19 nebo jste měl pozitivní test? Máte nějakou závažnou poruchu imunity? To jsou otázky, které formulář obsahuje. Kdo má všech sedm odpovědí negativních, jde rovnou na očkování. Ostatní nejprve navštíví místní lékaře a svůj stav s nimi konzultují. Při organizaci očkování pomáhají strážníci a přítomní jsou i záchranáři.