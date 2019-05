Oslavy osvobození Na Dubovci

Strakonice – Je to 74 let, co skončila druhá světová válka a po šesti letech teroru se lidé mohli opět svobodně nadechnout.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Připomínat si tyto okamžiky patří – nebo by alespoň mělo patřit – k nijak vynucované povinnosti. To, že celých 74 let žije tento stát převážně v míru, není samozřejmostí. A obzvláště v době, kdy hlavním tématem mezinárodní politiky je migrace a míšení kulturu. Připomenout si těžce nabytou sobotu v květnu 1945 si můžete v pondělí 6. května od 15.30 hodin u památníku Na Dubovci.

Autor: Petr Škotko