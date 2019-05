Lažánky – Naše obec se poslední tři roky účastní a vzpomíná na prvomájové povinné pochody. Letos jsme vyrazili v 10 hodin, z místního rozhlasu zněly pochodové a budovatelské písně.

Letos se vyměnilo auto za traktůrek a valníček, kde se vezly převážně děti. Všichni účastníci měli mávátka, někteří nesli obrazy bývalých státníků. Šly i pionýrky, dále hasiči, pracující lid, podpořit nás přišlo i pár známých a obešla se celá ves. Bylo opravdu veselo, provolávala se různá hesla a všichni si to moc užili - jak děti, tak dospělí. Někde jsme dostali i lahvinku dobrého moku, nakonec se ještě chvíli pobylo v předzahrádce v klubu Tak snad zase příští rok vykročíme do prvomájového průvodu. Veselo musí být, je zase na co vzpomínat.