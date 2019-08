Strakonice – Basketbal ve Strakonicích oslaví už brzy 80 let své existence.

BASKETBAL - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Na pátek 6. a sobotu 7. září chystá klub bohatý sportovní program zakončený galavečerem od 19 hodin v hale STARZ. V pátek se od 9 do 13 hodin v hale STARZ uskuteční superfinále školské ligy. V sobotu je na programu turnaj U 12 v hale TJ ČZ a U 15 v hale STARZ, oba se budou hrát od 9 do 17.30 hodin. Od 17.30 do 19 hodin se příznivci strakonického basketbalu mohou těšit na utkání hvězd v hale STARZ. Na programu je exhibiční střetnutí bývalých i současných hráček klubu.