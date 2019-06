Protivín – Osek 2:2 (1:1). 28. (PK) D. Uhlík, 70. M. Říha – 8. S. Hosnedl, 90. (PK) J. Říský.

Osek musel k utkání cestovat z důvodu zranění bez pěti hráčů základu, nastoupili hráči z béčka a v závěru utkání šel na hřiště i trenér Jaroslav Voříšek. „Byl to solidní zápas, my byli zpočátku aktivní, což vyústilo i v naši vedoucí branku, když po levé straně uvolnil Říský Hosnedla, který to trefil přesně na zadní tyč. Ve 28. minutě jsme však v našem vápně faulovali a soupeř vyrovnal z penalty. Dvacet minut před koncem utkání ukázal svou sílu domácí Jaromír Vorel, přešel přes tři hráče a přihrál do gólové šance. Domácí šli do vedení. My to ale nezabalili a naše snaha o aktivní hru přinesla solidní šance, které v poslední minutě vyústily ve faul na Cardu a Říský z penalty vyrovnal. Se zápasem jsem spokojen,“ komentoval utkání v Protivíně osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Kozlík – Jiří Hájek (83. Voříšek), Hoch, Carda, Benda – Lávička, Brabec, Říský, Hosnedl – Jan Hájek (76. M. Krejčí), Ježek.