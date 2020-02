Po celém okrese Strakonice měly kvůli orkánu Sabine problémy i autobusy. Hasiči nestíhali popadané stromy odklízet a řidiči nemohli jet dál.

Oprava střechy v ulici Budovatelská ve Strakonicích. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Jak uvádí vedoucí divize autobusové dopravy ČSAD STTRANS Jaroslav Maryška, největší zpoždění nabral ranní autobus ze Strakonic na Vodňany, a to cca 45 minut. "Já jsem na autobus do Vodňan čekala asi půl hodiny, jela jsem k lékaři, ale pak jsem to vzdala a nebyla jsem jediná. Určitě za to mohl silný vítr," vysvětlovala si důvod, proč autobus nepřijel, mladá žena.