Pohřební služba města Blatná 8.12. Marie Jánová, 92 let, Sedlice 10.12. Marie Němečková, ned. 85 let, Čečelovice 13.12. Petr Tajovský, 77 let, Blatná

Pohřební služba Hanuš Štěkeň

3.12. Hana Kosačíková, 79 let, Nové Kestřany

6.12. Anna Podhorská, 96 let, Chrášťovice

6. 12. Bruno Suchý, Sousedovice

9.12. Karel Buzín, 73 let

11. 12. Ing. Zbyněk Vrátný, 92 let, Sedlice

6.12. Věra Hanušová, 76 let, Strakonice

12.11. Miluše Havelková, 90 let, Nišovice

13.12. Jaroslava Králiková, 70 let, Horní Poříčí

19.12. Zdeněk Matašovský, 66 let, Krty – Hradec