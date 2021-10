24. 9. Jindřich Kratochvíl, 64 let, Podruchlí

27.9. Jana Mlíčková, 75 let, Strakonice

26.9. Jiří Tomášek, 80 let, Nihošovice

23.9. Marta Kubíčková, 91 let, Volyně – Drhovle

23.9. Josef Tipka, 74 let, Štěkeň

23.9. Zdeňka Chvostová, 75 let, Volyně

22. 9. Jiří Mařík, 67 let, Strakonice

21.9. Alexej Majer, 50 let, Radomyšl

21.9. Jiřina Koubovská, 93 let, Radomyšl

15.9. Alois Mayer, 76 let, Strakonice

13.9. František Dvořák, 92 let, Třešovice

13.9. Blažena Divišová, 82 let, Strakonice

12.9. Jarmila Šípová, 90 let, Jinín

10.9. Alena Vančurová, 37 let, Řepice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.