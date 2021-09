13.9. František Dvořák, 92 let, Třešovice

13.9. Božena Divišová, 82 let, Strakonice

10.9. Josef Sellner, 68 let, Volyně

9.9. Josef Klas, 83 let, Chrášťovice

9.9. Dana Pajdlová, 84 let, Nišovice

9.9. Růžena Kocíková, 80 let, Novosedly,

7.9. Bohuslava Kopková, 91 let, Sousedovice

6.9. Marie Beránková, 77 let, Zátaví

5.9. Václav Holýn, 69 let, Volyně

5.9. Danuše Horáková, 80 let, Strakonice

4.9. Růžena Koštová, 67 let, Štěkeň

29.8. Marie Rezková, 97 let, Volyně

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.