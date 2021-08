Pohřební služba města Blatné:

29. 7. Plechatý Josef, ned. 71 let, Sušice

Pohřební služba Hanuš, Štěken, Strakonicko, Volyňsko, Blatensko:

30. 7. Marie Martínková, 93 let, Štěkeň

3. 8. Jana Pechlátová, 78 let, Nemětice

4. 8. Jaroslav Polák, Čejetice

4. 8. Marie Mrázová, ned. 98 let, Strašice

5. 8. Miroslav Valach, 79 let, Mnichov

5. 8. Pavel Šimek, 71 let, Horní Poříčí

7. 8. Vlasta Podskalská, 87 let, Katovice

7. 8. Pavel Záhorský, 66 let, Strakonice

8. 8. Blažena Švecová, 87 let, Strakonice