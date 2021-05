Pohřební služba Hanuš Štěkeň, Volyně, Strakonice:

14.5. Jiřina Bergerová, 69 let, Štěchovice

16.5. Josef Folvarský, 51 let, Čejetice

16.5. Růžena Augustinová, 93 let, Kadov

16.5. Marie Švihovcová, 93 let, Strakonice19.5. Josef Pták, 85 let, Strakonice23.5. Anežka Hradská, 97 let, Strakonice

Pohřební služba města Blatné:

16.5. Marie Cvachová, nedožitých 71 let, Horažďovice