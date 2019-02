Blatná - Kvůli opravám vodovodní přípojky bude ve čtvrtek 24. ledna přerušena ve městě dodávka pitné vody.

Pitná voda - ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Týká se to ulic: Nad Lomnicí, Lipová, Blýskavky, Javorová, Habrová, K Jatkám, Nábřeží Husovo, Písecká, V Jamkách, Rybářská, Chelčického, Jiráskova, Polní a část ulice Strakatého. A to v čase od 9 do 12 hodin.



Lukáš Strnad