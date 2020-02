Celkový rozpočet byl v té době 55 241 528 korun. Ale i po dvou letech to vypadá, že kostel žádné změny nezaznamenal. „Není to tak zas úplně pravda. Jen změny, ke kterým dochází, nejsou tak viditelné,“ říká farář Roman Dvořák.

Z jakého důvodu se na kostele sv. Prokopa nepracuje?

Je pouze částečná pravda, že se nepracuje. Totiž, po odsouhlasení příspěvku IROP probíhalo doplňování dokumentace především s ohledem na památkovou péči a příprava podkladů spočívajících v rozšíření dokumentace ze stavu, který byl požadován k žádosti do stavu, který vyžaduje realizace. Zároveň se připravovalo výběrové řízení na dodavatele, které právě probíhá. V neposlední řadě jsme již začali s restaurováním některých předmětů, u kterých to bylo již možné. Tedy nevidíme zatím lešení ani rozebrané oltáře, ale neznamená to, že by se nic nedělalo. V rámci diecéze koordinátoři těchto projektů mají rozpracované ještě další akce, a tak mají harmonogram jednotlivých oprav. V našem okrese tak již můžete vidět opravený kostel v Paštikách, nedaleko pak kostel v Albrechticích nad Vltavou.

Neznamená to tedy, že byste mohli přijít o slíbené dotace, jak si někteří návštěvníci hradu myslí.

Věřím, že nikoli. Ovšem u dotací z EU je to tak, že nejprve musíme vše provést a zaplatit a následně nám proplatí slíbenou dotaci. Zatím se vše odehrává v rámci možností, které nám IROP dává.

Kdy uvidí Strakoničtí a návštěvníci hradu změny a jaké?

Jakmile budou dokončena výběrová řízení, předáme jak stavbu, tak mobiliář, zhotovitelům. To by se mělo stát v průběhu prvního pololetí tohoto roku. Jak si vše rozfázují, je na nich, termín dokončení je v roce 2022.