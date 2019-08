Podle vedoucí majetkového odboru Jany Narovcové bylo osloveno několik firem a byla zveřejněna výzva. Jako jediná se přihlásila strakonická společnost Salvete.

Tribuna byla postavena ke konci 60. let minulého století. „Myslím, že v roce 1958 se hrál Na Sídlišti mezistátní zápas a tribuna už stála,“ vzpomíná pamětník, sportovec a bývalý novinář František Třeštík.

K zahájení prací dojde během září a dokončeny mají být do 15. prosince letošního roku. Náklady na opravu dosáhnou výše 3,1 milionu korun včetně DPH.

Tribuna je uzavřena od roku 2014.

Vzpomínky:



Pamětník František Třeštík se kolem stadionu i tribuny samotné pohyboval od mala. Má s ní spojené tři vzpomínky. „Nebylo mi ani deset let, když jsme tam na louku chodili hrát fotbal. Z dálky jsme tedy mohli vidět, jak sportoviště vzniká," přiblížil. „Jedna z velkých akcí, která se na stadionu hned někdy ze začátku konala, byl zápas národního mužstva se Strakonicemi. Jen jedno vím přesně, bylo to tenkrát devět nula," dodal.



Třetí zážitek je už z doby o něco pozdější. Strakonice tehdy měly přátelské vztahy s Povážskou Bystricou na Slovensku. Když slovenští sportovci přijeli, strakonický stadion na Sídlišti obdivovali. „S takovým stadionem a s takovou továrnou za zády by se u nás hrála první liga," říkali prý tehdy. „A my jsme hráli leda tak divizi," poznamenal František Třeštík.



To, že to byl na svou dobu jediný moderní stadion široko daleko, ale zaznívalo od pamětníků častěji.



V dobovém tisku se dají najít ohledně stavby stadionu na Sídlišti jen drobné střípky. Dá se z nich pouze vyčíst, že vyrůstal za notné pomoci brigádníků a že se stavba docela táhla. I když se mluví o začátku jeho budování v roce 1953, teprve o dva roky později byl hotový například běžecký ovál. „V neděli odpoledne byla zahájena činnost na lehkoatletické dráze na novém stadionu na Sídlišti," uvedly 3. září 1955 Naše noviny. Jak to bylo konkrétně s tribunou se z nich ale vyčíst nedá.