Zubní pohotovost najdete tento víkend, tedy v sobotu 14. a neděli 15. září, v Blatné. Zajišťuje ji MUDr. Olga Papáčková.

Ordinace stomatoložky je na adrese Palackého 464, Blatná. Telefon do ordinace: 383 423 771. Nemocnice Strakonice má na telefonu 383 314 111 naprosto aktuální informace o službu konajícím lékaři. Krajská nemocnice v Českých Budějovicích má službu zubní pohotovosti v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 18 hodin. Zubař slouží v Horním areálu nemocnice, budova C, přízemí. Telefon 387 878 570.