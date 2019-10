Podle slov starosty Bavorova Miroslava Fence bylo potřeba upravit nejen povrch samotný, ale také kanalizaci a vodu. „Pracovat jsme začali po pouti, která je v polovině srpna. Tehdy se začalo havarijním stavem v ulici Prachatická, a navázali jsme s pracemi na náměstí,“ vysvětlil starosta.

Úpravy, které jsou celé hrazené z rozpočtu města, vyjdou na necelé dva miliony korun. „Zpevnit se tu musí totiž i podloží, protože Bavorov je na jílu,“ dodal Miroslav Fenc. Jen za vodu a kanalizaci zaplatilo město 610 tisíc korun bez DPH.

Po úpravách, které mají být hotové do konce listopadu, by se řidičům mělo v Bavorově i lépe parkovat. Město chce nechat na náměstí vyznačit parkovací místa. „To by si myslím docela zasloužilo. Auta tu většinou stojí, jak se jim zlíbí,“ uvedl Radim Hošek, který Bavorovem občas projíždí za prací.