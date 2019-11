V pondělí 4. listopadu byla uzavřena komunikace Virtova ve strakonické městské části Nový Dražejov, a to z důvodů rekonstrukce vodovodu a pokládky nového povrchu ulice.

Vodovod. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Leona Paroulková

Strakonickému deníku to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Objízdná trasa bude vedena po ulici Na Hrázi, a to do 18. listopadu. Poté bude zprůjezdněna komunikace K Dražejovu, která bude naopak zcela uzavřena ve dnech 14. a 15. listopadu z důvodů pokládky nového povrchu.“