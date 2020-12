Za celý letošní rok fungovala strakonická restaurace Čezeta v kulturním domě jen několik měsíců. Moderní zařízení otevřel jeho provozovatel Ivan Gondek na konci února. Než si Čezeta získala stálou a věrnou klientelu, dvakrát ji koronavirus zavřel. Pocit naděje na lepší časy měl Ivan Gondek pouze týden. Dnes musí zavřít už ve 20 hodin. Přitom Čezeta je určena nejen k obědům, ale také k příjemnému večernímu posezení. „Tohle nařízení vlády, které postihuje i nevinné, nelze pochopit. Jeden trest pro všechny kvůli stánkářům na náměstích, kde postávají desítky a stovky lidí u punčů a svařáků. Ty dvě hodiny nejsou řešením,“ říká Ivan Gondek. Podle něj by vláda měla řešit konkrétní viníky. „Nařízení je plošný trest pro všechny bez koncepce.“

STEJNĚ NÁS ZAVŘOU

Strakonická restaurace Jiskra si získala prestiž mezi hosty skvělou nabídkou obědů a rychlostí obsluhy. Ale je i oblíbeným místem pro večerní posezení u strakonického piva. To ovšem s novým nařízením padá. Provozovatel restaurace Michal Vlček vidí celkovou situaci téměř černě. „Pokud jsme měli ještě nějakou naději na vánoční večírky od firem, které je ještě nezrušily, tak tímto je vše téměř na nule,“ říká Michal Vlček. Ale podle něj jde i o jinou věc. „Otevírací doba v souvislosti s koronavirem do 20 hodin už tady byla. A do tří dnů došlo na úplné zavření,“ dodává bez obalu s tím, že veškerá opatření vlády působí chaoticky a bez koncepce.

Ve čtvrtek 3. prosince mohli provozovatelé restauračních zařízení otevřít za bezpečnostních podmínek do 22 hodin. V pondělí 7. prosince nařídila vláda od středy 9. prosince uzavření provozoven ve 20 hodin.

AKTUÁLNĚ: Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová doplnila, že krizové opatření vlády se vztahuje na veškeré provozovny stravovacích služeb, tedy včetně stánkového prodeje. "Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť se omezuje tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně čtyři metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa, zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje a zakazují se stoly a místa k sezení," vyjmenovala.