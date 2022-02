Operace šedého zákalu je nejčastější prováděnou oční operací. Pacient nejdříve podstoupí důkladné vyšetření. Pokud je na pracovišti objednán na operaci, přijde ve stanovený den v sedm hodin ráno, aby mohl být rozkapáním očí připraven na zákrok. Kolem 8. hodiny operatér pacienty ještě jednou vyšetří a pak začíná operace. „Samotná operace netrvá obvykle víc než čtvrt hodiny. Pacient je při vědomí, má znecitlivělé oko, na kterém provedeme asi dvoumilimetrový řez do rohovky,“ vysvětluje primář Kristen, jakým způsobem operace probíhá.

Operatér při operaci tímto operačním tunelem v rohovce pomocí speciálního ultrazvukového přístroje odstraní z oka zakalenou čočku a nahradí jí čočkou umělou. „Prakticky bezprostředně po operaci může pacient odejít domů. Asi týden po zákroku může být vidění rozostřené, ale zhruba do týdne se upraví. Pacienti by se měli čtyři až šest týdnů vyhnout větší fyzické zátěži a pobytu v prašném prostředí. Většině pacientů nová čočka vrátí vidění do úrovně téměř jako když byli mladí,“ popisuje primář Kristen průběh rekonvalescence po zákroku, který je hrazen pojišťovnou.

Na operaci šedého zákalu do Strakonic míří pacienti především ze Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Horažďovicka. „Loni Centrum péče o zrak odoperovalo nejvíce pacientů s šedým zákalem za dobu, kdy se operacím předního segmentu oka věnuje,“ dodal ředitel nemocnice Tomáš Fiala. Objednací doby na operaci jsou v horizontu šest až osm týdnů.