Onkologie získala možnosti léčit nejmodernějšími léky přímo ve Strakonicích

Za vysoce specializovanou léčbu rakoviny museli ještě v loňském roce pacienti ze Strakonicka cestovat do Komplexního onkologického centra v Českých Budějovicích. Teď už je to jinak. Léčbu mohou lidé podstoupit ve strakonické nemocnici. Zatím několika vybranými nejmodernějšími léky, ale do budoucna se má spektrum léků dále rozšiřovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek