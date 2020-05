S květnem pravidelně docházelo podle dlouhodobých dat hygieniků k nárůstu alimentárních onemocnění, tedy těch, jež jsou spojena s konzumací kontaminovaného jídla, ale i nápojů. Letos je podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové dosavadní situace o poznání klidnější. K pátku je hlášeno v kraji 172 případů (vloni ve srovnatelném období 233) salmonelózy, která je spojována s konzumací nedostatečně tepelně opracovaných výrobků především z vajec. Kampylobakteriózy jsou v kraji 303 případy (vloni 357), nejvíce na Českobudějovicku (88), Táborsku (49) a Jindřichohradecku (45). Ta je v sezóně spojována se zvýšenou konzumací nedostatečně tepelně opracovaného masa, hlavně kuřecího.

Nebezpečná klíšťata

„Co se týče klíšťaty přenášených infekcí, v případě klíšťové encefalitidy jsou v kraji prokázány čtyři ověřené případy a to dva na Českobudějovicku a dva na Českokrumlovsku, vloni jsme evidovali tři případy. Přibylo od minulého týdne osm potvrzených případů lymeské borreliózy. Té je v kraji zatím čtyřicet případů, nejvíce tradičně na Jindřichohradecku - osmnáct, osm případů je na Českobudějovicku a sedm na Táborsku. Vloni jsme touto dobou evidovali šedesát devět případů,“ uvedla epidemioložka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje MUDr. Jitka Luňáčková.

Dětské tábory

Hygienici se již chystají i na sezónu letních dětských rekreací. „Vítáme dohodu se zástupci České rady dětí a mládeže o konání dětských zotavovacích akcí, které bude možné zahájit o posledním červnovém víkendu, samozřejmě za přísnějších hygienických podmínek. Je to další důležitý krok k návratu do běžného života. Ale pro nás jako region, kde se rekreuje tradičně nejvíce dětí v největším počtu běhů ze všech krajů, to bude náročné léto. Vloni na táborech v Jihočeském kraji prožilo prázdniny téměř třicet sedm a půl tisíce dětí, to je asi patnáct procent ze všech rekreujících v ČR. Samozřejmě bude záležet na provozovatelích, jak dokážou zvládnout nastavená pravidla. My hygienici jako orgán, který každý rok zkontroluje více než stovku běhů zotavovacích akcí, se jim budeme snažit poradit a konzultovat opatření a podmínky, které bude opravdu nutné dodržovat,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

„Je pravda, že se hygienické podmínky na táborech obecně zlepšují. Vloni jsme provedli celkem 116 kontrol z 256 nahlášených zotavovacích akcí a 38 jiných podobných akcí. Řešili jsme celkem deset podnětů a nezaznamenali jsme naštěstí žádnou epidemii nebo hromadný výskyt onemocnění. Letos přibude ke standardním kontrolám ubytování, hygienického zázemí a samozřejmě stravovacích zařízení i dodržování podmínek týkajících se počtu dětí a režimu táborů, akcí mimo prostory táborů a podobně,“ doplňuje Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS.

Aktuálně platí, že za příznivé epidemiologické situace bude možné konání akcí letní dětské rekreace od 27. června s tím, že počet účastníků pobytových akcí ve stavbách je omezen na 300 a ve stanových táborech na maximálně 100 účastníků.