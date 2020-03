Unikátní snímky ze samého počátku okupace Volyně německým vojskem, které do města vstoupilo 15. března 1939, konce republiky a nešťastného probuzení se do nechtěného protektorátu, jsou k vidění v prostoru chodby městského úřadu ve Volyni.

Muzeum připravilo v prostoru městského úřadu další výstavu historických fotografií. Archiv Městského muzea Volyně | Foto: Redakce

Za drobnou výstavou stojí již tradičně Městské muzeum Volyně. Fotografie byly pořízeny pravděpodobně nedlouho po příjezdu německé armády do města některým vojákem wehrmachtu. „Originální celuloidové negativy pocházejí z pozůstalosti rodiny Reiter z Německa a do sbírek Městského muzea ve Volyni byly zakoupeny v roce 2010. Unikátní je především snímek vagónové kolonie při cestě do Neuslužic, známé jako Ranglstrasse,“ zmiňují pracovníci volyňského muzea. Nesmírně cenné jsou ale i ostatní záběry, rozdávání chleba před volyňskou radnicí, vojáci wehrmachtu v úřadovně, svoz koní, ale i další.