Ohrožený páchník zachrání staletý park v Blatné

Žijí vedle sebe a zachraňují tak jeden druhého. Kriticky ohrožený brouk páchník hnědý a stovky let staré stromy v zámeckém parku v Blatné. Dřevění velikáni procházejí zdravotně bezpečnostními ořezy, aby mohli sami dál přežít a také nabízet páchníkům co nejlepší místo pro jejich další existenci. Do záchrany obou se pustil Jihočeský kraj prostřednictvím projektu CZ-SK SOUTH LIFE.

Jihočeský kraj rozvíjí program záchrany populace kriticky ohroženého brouka páchníka hnědého. Ten žije například v zámeckém parku v Blatné, kde zaměstnanci Krajského školního hospodářství upravují stromy tak, aby mohly vzácného živočicha hostit. | Foto: Deník/ Klára Alešová