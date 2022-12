Vždy se snažíme dodržet tak 12 až 13 minut. Novoroční ohňostroj je samo účelová akce a lidé, kteří do Strakonic přijedou i z okolích obcí, si zaslouží delší podívanou. Něco jiného je ohňostroj v rámci nějakého výročí, takový bývá kratší.

Mohou se návštěvníci ohňostroje těšit na nějaké překvapení?

Tak trochu ano. Ohňostroj doprovodí čtyři melodie, jedna z nich je z českého seriálu a je opravdu velmi známá. Věříme, že se k ohňostroji hodí a lidé budou nadšeni. Celý hudební doprovod je slavnostní.

Řeknete více?

To ne, je to překvapení.

Podepsalo se na akci zdražování?

Bohužel, ano. Ohňostroj nebude kratší, ale jinak koncipovaný. Bude řízený jiným elektronickým systémem, který umožňuje možnosti, které dříve technicky nešly. Například exploze budou proloženy plameny z hořáků.

Od kdy děláte ohňostroje?

Začal jsem v roce 2000 a v roce 2001 jsem měl první odpal.

Změnilo se něco na ohňostrojích ohledně materiálů a technologií za těch 22 let?

Výrazně. Dříve jsme každý výrobek odpalovali ručně, dnes celý průběh řídí program. Zjednodušeně řečeno – zmáčknete tlačítko a celé to jede samo.

Co se týká pyrotechniky, tak tam se toho moc nezměnilo. Snad jen to, že je větší výběr. Díky internetu se můžete i podívat, jak bude ohňostroj vypadat a podle toho vybírat pyrotechniku. To je velká pomoc.

Jak to tedy dopadne ve Strakonicích?

Věřím, že výborně. Má být i skvělé počasí, takže doufám, že budou diváci spokojeni.