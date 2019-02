Strakonice - V příštích dnech budou některé části města bez elektřiny.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Úterý 5. února – od 8 do 16 hodin bude vypnutá oblast Strakonice část zahrádkářské osady na Šibeníku nad ulicí Radomyšlská.

Středa 6.února – od 8 do 16 hodin bude vypnutá část chatové osady nad vrchem Šibeník (nad vysílačem), včetně vysílače.

Pondělí 11. únoru – od 8 do 12 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Písecká zahrádky na výjezdu naproti autosalonu Wolksvagen, hlásič námrazy SÚS.