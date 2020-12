Doposud domácnosti platily 260 Kč/osobu a rok za svoz komunálního odpadu. Rozhodli o tom zastupitelé na letošním posledním jednání. „Svoz komunálního odpadu chápeme jako veřejnou službu obyvatelům, podobně jako provozování městské hromadné dopravy, úklid ulic či údržbu veřejné zeleně. Všechny tyto služby jsou plně hrazeny z městského rozpočtu a slouží tak všem strakonickým obyvatelům bez rozdílu. Věříme, že si lidé této služby budou vážit a podpoří je to ve snaze rozumně třídit odpad, využívat sběrného dvora, kam mohou nadměrné, přebytečné a dosluhující věci zdarma odložit a neničit si prostředí, kde žijí,“ uvedl starosta Břetislav Hrdlička.

Zastupitelé svým rozhodnutím zrušili Obecně závaznou vyhláška o místním oplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ta platila od roku 2017.

Platby:

Roky 2010 až 2012: 470 Kč

Roky 2013 až 2014: 540 Kč

Rok 2015: 530 Kč

Rok 2016: 510 Kč

Rok 2017: 460 Kč

Roky 2018 až 2020: 260 Kč

Otázky pro starostu Břetislava Hrdličku ohledně plateb odpadů

Pro rok 2021 jsou odpady ve Strakonicích zdarma. Lidé to sice ocení, ale kde chce radnice vzít na svoz, likvidaci a skládkování peníze?

Již jsme zahájili přímá jednání s velkými odpadovými firmami, které umí odpady svážet, třídit, likvidovat a poté „prodat“ a vydělat na nich. Pokud bychom takovou firmu – investora – získali pro spolupráci, znamenalo by to snížení celkových nákladů, asi ne zcela na nulu, nebo dokonce k zisku, ale velmi podstatně.

Město přistoupilo ke zvýšení daně z nemovitosti o 100 procent. Jaký předpokládáte finanční přínos?

Myslím, že většina občanů zvýšení daně pochopila a přijala. Proti zvýšení daně z nemovitosti protestoval u mě osobně jen jeden politik a jeden majitel nemovitosti. Tato daň se nenavyšovala posledních 10 až 11 let, ale bohužel je je možno ji zvednout jen o 100, 200 nebo 300 procent, čili nešlo to třeba o 20 procent. Zvýšená daň přinese městu, tedy občanům cca 15 milionů korun do městské pokladny. Zvolili jsme samozřejmě nejnižší možnou variantu, a ta by nám měla dostatečně pomoci s hospodařením města. O víc zdražovat nechceme.

Nedávno jste naznačil další možnosti odpadového hospodářství. O co jde?

Dále jsme v jednání s městem Písek, kde se nám nabízí další možnost společného zpracování odpadů při šetření skládkovného, které se stalo dalším zdražovaným státním příjmem, a tedy je tou pravou noční můrou všech měst.

Nyní pracujeme na podrobném přehledu druhů a množství veškerých odpadů v obci, tedy i těch, které nejdou přes město, taktéž v ORP, a budeme se snažit získat zajímavý základ dodávek pro investory, podnikající v branži. Jinou možnost snížení nákladů zatím neznáme. Existují i technologie, které zpracovávají odpad zcela, ale ještě nejsou masově rozšířeny a ověřeny. Jedeme na prohlídku tohoto zařízení, stejně tak do Východních Čech do další firmy, která se odpady docela dobře živí. Čerpáme inspiraci a nápady, chceme lidem od těchto poplatků pomoci a přitom nezatížit město.