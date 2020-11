Milan umřel. Zpráva, které jsem odmítal uvěřit. Vím, bylo to dětinské. Letošní listopad nemohl začít hůř.

Milan Kepl. | Foto: Archiv Petra Pučelíka

Milana Kepla, absolventa čimelické filmové školy, jsem poznal jako kameramana propagačního oddělení Českých závodů motocyklových. Byl to můj první kamarád na jihu Čech, do kterých jsem se brzy po vojně přiženil. Já, čistokrevný Kadaňák, který jako kluk probrečel cestu vlakem, když jel s rodiči za příbuznými do Vodňan.