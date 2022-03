Jak byste shrnul odchod Pavla Hřídele z pozice ředitele teplárny a předsedy představenstva?

Tak velké překvapení to zase nebylo, i když odchod Pavla Hřídele je pro teplárnu ztráta. Ale už loni jsme hovořili o tom, že chce v teplárně skončit. V roce 2018 ho město angažovalo, aby jako krizový manažer dostal teplárnu z propadu. To se mu podařilo. Loni jsme se tedy spolu ještě domluvili, že teplárnu povede do konce roku 2021 a pak skončí.

Proč Pavel Hřídel opouští teplárnu? Už mne nepotřebuje, tak plním dohodu, říká

Jak bude dozorčí rada postupovat dál?

Budeme hledat nového ředitel. Máme jednoho zájemce přímo z teplárny a kromě toho vypíšeme výběrové řízení.

Od kdy chcete mít nového ředitele?

V tento okamžik to nelze říci s jistotou, ale osobně bych uvítal nejpozději v květnu.

Teplárna už je dlouho ve sporu se strakonickou společností Energo kvůli cenám za teplo pro sídliště Šumavská a výši nájmu za výměníky, které Energo vlastní. Svým dílem se do tohoto sporu zamotala také radnice. Myslíte si, že odchod Pavla Hřídele může tyto vztahy narovnat?

Myslím, že ne. Spor se společností Energo už není v osobní rovině.

Řekl jste, že chcete s Pavlem Hřídelem dál spolupracovat. Jak jste to myslel?

Předpokládáme, že odejde z teplárny až bude jasné, že nový ředitel na svoji funkci má a zvládá ji. Potom například v plánovaných projektech na úsporu energií, likvidaci odpadů a podobně.