A co musí člověk splnit, aby se stal dárcem krve? Obecně lze říci, že dárce by měl posnídat něco sladkého (chléb s marmeládou, medem, může si dát libovolné množství kávy, čaje, šťávy či džusu). Vyhnout by se měl potravinám obsahujícím tuk (mléko, salám, máslo, oříšky,..). Nutností je dobrý zdravotní stav. Během posledních čtyř měsíců by člověk neměl mít za sebou operaci, tetování, akupunkturu, apod. Bližší informace k režimovým opatřením a karanténě po cestování před odběrem jsou k dispozici na internetových stránkách www.nemcb.cz. Případné doplňující dotazy pracovníci centra zodpoví v rámci telefonického objednání.