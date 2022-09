Pussy Riot v Bergenu

"Zčásti krutě brutální je show skupiny Pussy Riot. S vykřikovaným zpěvem, ortodoxními melodiemi, taneční choreografií, orgiemi stříkající vody a videoprojekcemi ,pitvaly´ čtyři mladé ženy z Ruska v sále v Bergenu ,systém Putin´," napsala PNP.

"Jsou jako přírodní síla, vlna z energie, hněvu a hlasitosti, která se z jeviště přenáší na diváky. Vystoupení aktivistek punku, kritizujících Kreml, udělalo v sále města v okrese Traunstein ve středu večer hluboký dojem na 350 posluchačů."

List popisuje "energií nabité feministky" z Ruska, co toho nadělaly v posledních letech: působivá vystoupení, zatýkání, vyjednávání, trestní tábory, hladovky a únik s částečně dobrodružnými okolnostmi. K tomu vyhlídka, že nikdy, nebo zatím ne, se nebudou moci vrátit do vlasti a ke svým rodinám, a trvalá hrozba Putinových poskoků…

"O to působivější je kreativita, odvaha, kousavý humor a energie až k úplnému vyčerpání, se kterými čtyři ženy pranýřují systém Putin," uvádí deník. "Ukazují brutalitu, pohrdání lidmi, zastrašování, násilí, manipulaci a ohýbání práva, kterými je potlačována jakákoliv kritika a každá odchylná životní orientace." Pasovský list dovozuje, že o to důležitější je nepolevovat v podpoře Ukrajiny. "Umělkyně performance vysílají publiku vzkaz: ,Každý může být Pussy Riot…´

Aktuální turné skupiny po Evropě vychází z knihy ,Pussy Riot - Dny povstání´ od členky skupiny Marie Aljochinové, která mimo jiné popisuje svůj vnitřní boj v izolaci lágru za svobodu myšlení proti strachu z násilí, bolestí a samotě. Doprovází ji zpěvačka Olga Borisovová. Ta v osmnácti letech začala plna ideálů policejní službu, po zavraždění kritika Kremlu Borise Němcova se přidala k demonstrantům a nakonec zdvihla prapor Pussy Riot. V krátkém rozhovoru označila za velký příklad aktuálně zesnulého Michaila Gorbačova. S nimi hrají Diana Burkatová na syntetizátor a bicí a herečka Taso Pletnerová na příčnou flétnu."

Pussy Riot na scéně.Zdroj: Deník/PNP

Foto: Deník/PNP/Axel Effner

Tryzna také v Německu?

Ještě jednou Michail Gorbačov. Bavorský předseda vlády Markus Söder se vyslovil pro uspořádání smutečního aktu za zesnulého Michaila Gorbačova v Německu. "Německo mu vděčí za mnoho, byl jedním z otců jeho znovusjednocení a daroval svobodu milionům lidí. To musí Německo ocenit!" Právě v dnešních časech je Gorbačov podle něho příkladem.

Milion ročně za justiční omyly

Bavorsko platí ročně kolem milionu eur odškodnění lidem, kteří například byli neprávem zatčeni nebo drženi ve vazbě, napsal Donaukurier. Loni to bylo 1,4 milionu, předtím ve dvou letech po milionu.

"Nyní se píše o případu Manfreda G. (62), který kvůli tzv. ,vraždě ve vaně´ seděl možná neprávem přes třináct let ve vězení. V polovině srpna byl z vězení propuštěn po 4912 dnech pro důvodné pochybnosti, že skutek skutečně spáchal. Je nařízeno nové projednávání. Bude-li obžaloby zproštěn, bude mu náležet 75 eur odškodnění za každý den omezení svobody. To by bylo celkem 368 400 eur. Ještě před několika lety byla tato sazba jen 25 eur za den," píše deník. Uplatňovat by mohl také například nárok na náhradu ušlého výdělku.

"Je ženatý a otec tří dětí, z nichž jednomu jsou teprve dva roky a jedno ještě nebylo na světě, když byl odsouzen. Leta bojoval o obnovení hlavního líčení. Úspěšná bývají takové snahy vzácně - od roku 2009 jich bylo u bavorských soudů podáno asi 2900. Kolik jich dopadlo ve prospěch odsouzených, ministerstvo spravedlnosti statisticky neeviduje," uzavírá list.

Kočičí krmení od policie

Policie v Bayreuthu věnovala tamnímu útulku zvířat 60 kilogramů kočičího krmení, napsal DK. Našli jej pátrači koncem dubna u manželů, kteří fungovali pravděpodobně nevědomě jako tzv. agenti zboží pro společnost peroucí peníze. 30letý muž a jeho 28letá manželka objednali za provizi na svá jména zboží pro další osobu, zabalili je do velkého kartonu a poslali jejím jménem do Číny. Když po několika týdnech dostali upozornění na nezaplacené zboží, obrátili se na policii. Ta zajistila vedle oděvů a kosmetiky také ono kočičí žrádlo… Poškozená firma na nález neuplatnila nárok.

Pivní slavnost za humny

Město Freistadt s devíti regionálními privátními pivovary pořádá v pátek 2. září pivní slavnost Mühlviertlu. Na náměstí bude od 16 hodin k ochutnání padesát pivních specialit z regionu. Už od 11.45 se centru města "vaří" - tým Café Konditorei Hubertus připravuje řízečky, bílé klobásy, sladké a slané preclíky, "pivní" pralinky atd. . Od 16 hodin se přidají Gallina Foodtruck s pastou a piadinou, uzené speciality od Foxi, "bramborové spirály" místních skautů a vuřty od zdejších hasičů. Od 17 hodin bude hrát živá muzika. Vstupné se nevybírá.

Freistadt je v pohotovosti.Zdroj: Deník/OÖN