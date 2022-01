Když se dal vlek do provozu, zamáčkl Tomáše mezi disk a pilíř lanovky. Pilsl, který poblíž obsluhoval sněhové dělo, nehodu viděl a hovoří o tom, že jím otřásl pohled nešťastníka. "Den předtím jsme mluvili o důležitých bezpečnostních opatřeních…," pokračuje.

Na pomoc rychle přijelo sedmnáct hasičů, Červený kříž a vrtulník záchranné služby, ale už bylo pozdě…Státní zastupitelství zahájilo šetření zaměstnance, který vlek spustil, pro usmrcení z nedbalosti, ale nevyloučilo, že chyba mohla být i u Tomáše, dodává list.

Vleky v Kirchschlagu se v poledne znovu rozjely.

Segway jako vozíček

Elektrotechnik Lukas Rigler z Waldhausenu ve Strudegau vymyslel rolátor o jedné ose na základu použitého segwaye. Ten prodal pacientovi s roztroušenou sklerozou, který si umanul samovyvažující se zařízení tak adaptovat, aby na něm mohl jezdit vsedě, píší OÖN. Opakovaně se na možnosti ptal i Riglera, a ten se toho chopil.

Po půl roce měl prototyp a představil jej na veletrh mobility v Düsseldorfu. Velký zájem ho "popohnal", s inženýrem Dominikem Lorenzem po čtyřech letech řešení otázek hlavně softwaru řízení, nastupování a sestupování vyrobili první produkt. Dosahuje rychlosti až 15 km/h. Zdá se, že zařízení bude hitem, letos jich dodají 200, hlavně do Německa a Beneluxu, příště mají být naloděny i do Austrálie…

Firma zaměstnává zatím devět lidí a tím vyčerpali kapacitu své dílny. Teď Rigler hledá investora, který by produkci "Hossů" podpořil.

Podmínky mladým násilníkům

Zemský soud v Linci uložil tresty dvěma 16letým Rakušanům a 14letému Rusovi, kteří zbili dva kumpány ze žhářského útoku na policejní auto 27. listopadu v Ebelsbergu (náš web informoval). Čin, kterým prý chtěli přimět k mlčení další ze skupiny, doznali. Natlačili poškozené na zeď podchodu a zranili údery pěstmi a kopanci. Jeden ze 16letých útok natočil a hrozil, že je znovu zbijí, pokud by prozradili jména členů bandy. U soudu vysvětloval, že nechtěl, aby kamarádi "seděli" jako on teď - chce to prý vzít na sebe a nezatahovat do toho jiné. Nejmladší stíhaný, který se jediný doznal už na začátku vyšetřování, řekl lapidárně, že bili, ale s útiskem nechtěl mít nic společného.

Soud jim uložil odnětí svobody na sedm a šest měsíců podmíněně za ublížení na zdraví a útisk. Musejí také společně zaplatit 297 eur za nové brýle a 500 eur bolestné jednomu ze zraněných.

Vůdce bandy, který prý chtěl o silvestru napadnout molotovými koktajly policejní strážnici, a žháře z Ebelsbergu budou soudit zvlášť.

Koloniální lup v muzeu

Etnologické Muzeum pěti kontinentů v Mnichově našlo ve svých sbírkách asi 50 objektů, které možná pocházejí z koloniálních loupeží, napsal DK. Zatím nejasný je původ dřevěného sloupu modrého jezdce - v předpokládané zemi původu, v Kamerunu, je pátrání vzhledem k poměrům podobným občanské válce obtížné a částečně nemožné, píše DK.

Původ asi 200 objektů ze sbírky Maxe von Stettens zjišťovali Albert Gouaffo z Univerzity Dschang a Karin Guggeisová z Muzea pěti kontinentů od listopadu 2019. "Nálezce" velel v Kamerunu koncem 19. století koloniálním jednotkám německého císařství a muzeu věnoval řadu předmětů. Podle současného stavu věci se do Stettensova držení dostaly některé věci v rámci vojenské akce, tzv. trestné expedice, sdělilo muzeum. Jiné ale byly s velkou pravděpodobností získány legitimně. Co se s nálezy stane, ještě není rozhodnuto. Bavorský ministr kultury Bernd Sibler slíbil, že ty, u kterých výzkum potvrdí, že se do sbírek dostaly právně nebo eticky už nepřijatelným způsobem, vrátí.

K závěru projektu měli do Mnichova přijet tři vědci z Kamerunu, ale podle ministerstva zahraničí jim nemohla být udělena víza, protože nepředložili požadované podklady.

Velká loupež jde před soud

28. ledna začne v Drážďanech soud se šesti obžalovanými z krádeže historických klenotů v Rezidenčním zámku ráno 25. listopadu 2019. Dva muži tehdy vnikli do klenotnice saského muzea, barokní tzv. Zelené klenby, v níž bylo uloženo přes 4000 jedinečných exponátů, v minutové akci sekerou rozbili vitrinu a sebrali 21 klenotů se 4300 diamanty a brilianty v celkové pojistné ceně nejméně 113,8 milionů eur. Není po nich stopy. Za informace vedoucí k jejich vypátrání je vypsána odměna 500 000 eur, další milion připravili privátní milovníci umění v Berlíně.

Podle vyšetřovatelů jde o čin berlínského arabského klanu, kterému je přičítána také krádež stokilogramové zlaté mince z Bode-Muzea v Berlíně 2017. Do loňského léta byli postupně zadrženi tři bratři a jejich bratranec. Je podezření, že jim personál muzea pomohl informacemi o prostorech a bezpečnostních systémech objektu.

Proces je rozložen zatím na 64 termínů do konce října.