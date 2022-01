Skoro 80 % dotazovaných by chtělo nějakého partnera. 62 % mužů při hledání sleduje věk, 45 % konzum alkoholu, 42 % (ne)kouření, 42 % bytovou situaci, 42 % váhu, 29 % chuť do erotického experimentování, 23 % vzdělání. 30 % žen zajímá vzdělanost, 21 % politické názory, 20 % váha, 14 % experimentování v erotice. Z přesvědčení žije samo 11 % žen a jen tři procenta mužů.

Rozdíly jsou mezi regiony. Pro 33 % Štýřanů má váhu obliba té či oné muziky, ale jen pro desetinu Hornorakušanů. Těm zase záleží na odmítání teorií spiknutí (30 %), v Korutanech to zase téma není (14 %). Nejvíc Hornorakušanů (23 %) sleduje náboženské vyznáná partnera (dále Štýřané 13 %, průměr 17 %).

Helene je maminkou?

Podle OÖN se mělo kolem Vánoc narodit první dítě královny šlágrů Helene Fischerové a jejího partnera Thomase Seitela. Rodina je nyní ve svém domě na Ammersee. Podle Bildu za ní pravidelně jezdí i Helenini rodiče.

Končí barevné kerky?

Tisíce chemikálií v tetovacích barvách jsou od tohoto roku v celé EU zakázány. Podle Ericha Mähnerta, zástupce cechu tetovačů v Hospodářské komoře ve Vídni, se rozhodnutí prakticky rovná zákazu výkonu povolání - "píchat" nemůže prakticky nikdo. Protestní petici podepsalo kolem 176 000 tatérů. Oficiálně je v Rakousko změnou dotčeno asi 1400 tetovačů a pigmentovačů. V zemi má nějakou kerku každý čtvrtý, deset procent nosí těchto "ozdob" několik. Příští rok mají být zakázány i pigmenty "modrá 15:3" a "zelená 7", které jsou obsaženy ve dvou třetinách tetovacích barev.

Od sousedů: Rakouské televize v souboji. Auto zapasované v autobusu

Rekordně balíků

Rakouská pošta zaznamenal loni rekord - přepravila 184 milionů balíků, o 11 % víc než předloni, kdy to bylo 166 milionů. Rok předtím, v posledním "předcovidovém", přepravila 127 milionů. Loni rozvážela pošta po Rakousku průměrně 730 000 balíků, v prosinci některé dny i přes milion.

Hotel nejmilejší k dětem

Tento titul si v Horních Rakousích "vybojoval" v portálu www.kinderhotel.info Familux Resort Dachsteinkönig v Gosau. Má být čtvrtý v celostátním žebříčku a osmý v celoevropském pořadí.

Zařízení otevřené v prosinci 2016 a provozované rodinou Mayerových nabízí více než 90 hodin týdně opatrování dětí, 2000 metrů čtverečních velká hřiště pod střechou, koupání se stometrovou skluzavkou a péči o děti od sedmého dne života.

Internetový portál Kinderhotel, s pěti miliony ročních otevření jeden z největších oborových vyhledávačů v Evropě, nabízí 777 hotelů pro děti v 15 zemích Evropy. Jedničkou je ledovcový Hintertuxerhof následovaný Familotelem Sonnenpark (Willingen, Hessensko) a Familotelem Landhaus zur Ohe (Schönberg, Bavorsko). Mezi 50 "prémiovými" je 34 z Rakouska, devět z Německa, šest z regionu Trentino-Jižní Tyrolsko a jeden ze Švýcarska.

Od sousedů: Za humny přibylo mrtvých na silnicích

Slavnost piva v červenci?

Jak napsal Donaukurier, město Mnichov přemýšlí o předsunutí slavného Oktoberfestu na červenec, aby zabránilo hrozícímu zrušení této události kvůli pandémii. Plánována je na 17. září až 3. říjen. Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger řekl, že v létě se situace s koronou výrazně uvolní: "Proto je k vážnému zamyšlení slavnosti s velkým shromážděním lidí přeložit víc na léto."

Pro šéfa tradičního Wiesn Baumgärtnera je červencový Oktoberfest sotva představitelný, a v srpnu už jsou prázdniny. Pivovary, hospodští, vystavovatelé a policie by se museli zcela nově zformovat.

O termínu rozhodují primátor Dieter Reiter a zemský premiér Markus Söder.

DK poznamenává, že největší lidová slavnost na světě se šesti miliony návštěvníků přinášela hospodářství roční obrat 1,2 miliardy eur. Jen za přenocování zaplatili hosté skoro půl miliardy, skoro stejně tolik zůstávalo pivním stanům a atrakcím.

Přibylo mrtvých v horách

Rezignace mnoha Němců na cesty do zahraničí za pandémie přinesla loni víc mrtvých a úrazů v bavorských Alpách, píše DK. V létě tam museli záchranáři zasahovat 3650krát. Zahynulo 50 lidí, předloni 34. Jen v horách Berchtesgadenu bylo 18 smrtelných nehod, v jiných rocích 10 nebo 12. Většinu nehod měli turisté, po nich cyklisté s horskými koly. V rakouských horách bylo od května do října 3860 nehod, o 200 méně než předloni.

Od sousedů: Koncert pro 1000 diváků a milion posluchačů

Tečka za sporem o nahé dítě?

Ve sporu o fotografii nahého dítěte na obálce desky "Nevermind" soudce v Los Angeles předběžně zamítl žalobu dnes 30letého Spencera Eldena, tehdejšího dítěte ze snímku, na kapelu Nirvana a další aktéry produkce, protože podle něho jde o dětskou pornografii. Ukazuje nahé dítě pod vodou, které jako plave k dolarové bankovce na háčku, později do expozice přidané. Za záběr rodiče dostali 200 dolarů.

Snímek jeho genitálií označil Elden za "lascivní". Fotografie prý mu byla "extrémní a dlouhotrvající emotiční zátěží". Byly mu tehdy čtyři měsíce. Podle stanice CBS rodiče dítěte nikdy ke zveřejnění snímku nedali souhlas.

Fotku pořídil Kirk Weddle, kamarád jeho otce. Zpěvák Cobain a jeho žena Courtney Love po fotoshootingu svolili, že s Eldenem půjdou na oběd, až bude dost velký. K tomu ale nedošlo, protože Cobain spáchal v roce 1994 sebevraždu, poznamenává DK. Elden prý požaduje od každého žalovaného nejméně 150 000 dolarů: jde o ještě žijící členy kapely Dave Grohla a Krista Novoselice, vdovu Kurt Cobaina, fotografa Weddleho a firmu Geffen Records.

Obálku LP řeší soudy.Zdroj: Deník/archiv VLM

Společnost Geffen Records nechala tehdy z obav před případnou nevolí veřejnosti nad viditelným penisem dítěte připravit "nevinnější" alternativu, autor písní a zpěvák Kurt Cobain navrhl orgán přelepit samolepkou, ale Geffen Records se rozhodly pro necenzurovanou obálku. Právní zástupci žalovaného argumentovali, že žalující profitoval desítky let ze své známosti z "ikonického" obrázku a sám oficiálně vystupoval jako "Nirvana Baby". Na hruď si například nechal vytetovat nápis "Nevermind". Protože žalující na tyto námitky nereagoval v termínu do 30. prosince, soudce žalobu odmítl. Stěžovateli vyměřil pro nové podání poslední lhůtu do 13. ledna.

Alba se od zveřejnění v roce 1991 prodalo více než 30 milionů. Bylo druhým LP kapely známé do té doby jen zasvěceným.

Uškrtil manželku pod dekou

V Memmingenu soudí 39letého s německým a iránským občanstvím za vraždu. V březnu uškrtil v Sendenu rukou v posteli 33letou manželku a čin maskoval jako její sebevraždu, píše DK. Obžalovaný skutek popírá. Rozsudek by měl být vyhlášen po pěti jednacích dnech v polovině února.

Od sousedů: Klidnější silvestr, ale také mrtví...

Super místo nafty?!

Pravděpodobně proto, že místo nafty natankovala super, vyhořelo v pondělí večer krátce po tankování na B471 auto 52leté řidičky u Geiselbullachu v okrese Fürstenfeldbruck. Spolu se třemi dětmi ve věku od 16 do 20 let vystoupila z hořícího VW Caddy nezraněna. Škoda je na 20 000 eur. Foto: Deník/DK/FFW Geiselbullach

181 lottomilionářů

Výhrami v lottu loni přibylo v Německu rekordních 181 milionářů, z toho 20 v Bavorsku, píše PNP. Předloni jich bylo 145. Nejvíc, 90 milionů eur, vyhráli v eurojackpotu dva sázející ze Severního Porýní-Vestfálska a Hessenska. Další šťastlivec získal 73,7 milionu, třetí - z Dolního Saska - v klasickém lottu 6 ze 49 "uhrál" 36 milionů. Nejvíc milionů "odteklo" do Bádenska-Württemberska (39). Loni bylo v SRN prosázeno 7,9 miliardy eur. Na daních a odvodech získaly ze sázení zemské rozpočty asi 3,2 miliardy eur.