Loni zemřelo v Rakousku asi 15 000 lidí dřív, než jim "statisticky" příslušelo. Letos úmrtnost stoupla se začátkem podzimu - od 5. září do 6. listopadu o 11 až 20 %.

2. prosince registrovali v Rakousku 4347 nových infekcí covidu, méně než v průměru uplynulých sedmi dnů (4682). V zemi je nyní 48 765 laboratorně potvrzených aktivních případů. V nemocnicích bylo v sobotu dopoledne opět přes tisíc pacientů, během týdne jich přibylo sedmdesát. Na intenzivkách ošetřovali 56 lidí, o dvanáct méně než před týdnem.

Za 1220 eur 30 dnů svobody

V sobotu kontrolovali pasovští policisté ve vlaku Intercity 23letého Rakušana na cestě z Berlína do Vídně. Zjistili, že je hledán zatykačem za řízení pod vlivem alkoholu. Zaplacením 1220 eur si ušetřil 30 dnů v německém vězení.

Rezervace ochrání před skladem jaderného odpadu?

Muhanad Al-Halak z Grafenau, poslanec spolkového sněmu a člen výboru pro životní prostředí, ochranu přírody a spotřebitelů a pro jadernou bezpečnost, chce na okresním sněmu prosadit, aby pro okres Freyung-Grafenau bylo vyvoláno řízení pro uznání Bavorského lesa jako rezervace biosféry UNESCO. "Jen tak budeme mít v ruce trumf proti umístění konečného skladu jaderného odpadu," přesvědčuje.

"Máme všechno, co je k takovému určení třeba - národní park jako jádro, přírodní park, ochranná krajinná území a k dispozici životní a hospodářský prostor jako zónu rozvoje. Tyto elementy musíme ještě propojit do jednoho stabilního útvaru," rozptyluje politik Svobodných námitky, že rezervace biosféry by občanům regionu přinesla omezení.

K přemýšlení o Bavorském lese jako rezervátu UNESCO ho přivedlo probíhající vybírání místa konečného skladu vyhořelého jaderného paliva. Uznání za velkoplošné chráněné území by podle něho rozevřelo ochranný deštník proti umístění skladu v regionu. "Podle spolkového zákona o ochraně přírody se nesmí v mezinárodně uznané ochranné zóně nic stavět. Jiné okolnosti, které pro stop platí, jako zásoby k získávání pitné vody, těžba surovin a husté osídlení, nemáme. Musíme se o tabu postarat nyní, i když hledání úložiště trvá déle, než se očekávalo," je přesvědčen. Skončila teprve první fáze výběru stanovením 90 míst po celé republice. "Uznání za biorezervaci UNESCO taky trvá delší dobu, musíme se o ni včas ucházet…," dodává.