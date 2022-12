Donaukurier připomíná, že 85letý Vranitzký byl spolkovým kancléřem od roku 1986 do 1997. Foto: Deník/DerStandard

Zabil šestiletou kamarádku syna

K doživotí byl v Baden-Badenu odsouzen 34letý, dosud netrestaný muž za vraždu šestileté kamarádky svého syna v noci na 19. prosinec, napsal Donaukurier. Dívenka u nich přenocovala. Zabil ji nožem ze sexuálního motivu a na mrtvé se ukojil. Soud proto jeho skutek kvalifikoval také jako rušení klidu mrtvých. Nakonec obžalovaný v bytě založil požár, aby zločin zamaskoval. V domě přitom spali čtyři jeho příbuzní, mezi nimi syn…

Vídeň omezí sdílené eletrokoloběžky

Od nového roku sníží jejich maximální počet v centru města ze 2500 na 500, zakáže jejich parkování na chodnících (nyní mohou stát na 29 stanovištích, do konce roku jich má být 60 a v příštím roce 130), zavede digitální kontrolu jejich polohy a zřídí i zóny, v kterých bude rychlost elektrokoloběžek automaticky omezena či zcela zabrzděna, sdělila našemu webu Markéta Poláčková z Eurocommu.

Mezi oceněnými hasiči byli i Jihočeši. Dostali medaile za statečnost i věrnost

Bude-li elektrokoloběžka stát do 100 metrů od speciálního parkoviště, uživateli bude technicky znemožněno ukončit jízdu jinde. Lepší kontrolu bude mít město i díky digitální monitorovací aplikaci. V každé koloběžce bude GPS, v ulicích budou fungovat speciální hlídky. V okolí nemocnic, v areálech obytných domů, na pěších zónách a na dalších místech bude rychlost koloběžek automaticky snížena podle stupně omezení, nebo dojde k jejich vybrzdění.

Linec na kolech

Místa počítající kolemjedoucí cyklisty zaznamenala ve městě do konce října celkem 1 399 846 jízd. Přes Most Nibelungů bylo do června zadokumentováno 260 000 jízd, pak mělo zařízení poruchu. Po novém železničním mostě bylo od května do října 417 400 přejezdů (na Urfahr mířilo 212 300 cyklistů, druhým směrem 205 100), po cyklostezce kolem Dunaje se projelo do září 330 800 kolařů.

Divoká kočka v objektivu

Východotyrolský myslivec v létě na obchůzce revíru v St. Johannu im Walde vyfotografoval v nadmořské výšce kolem 1950 metrů divokou kočku, přičemž horské polohy nejsou typickým životním prostředím tohoto druhu.

Divoká kočka u sousedů.Zdroj: Deník/DK

Význam fotografie mu došel až později a zaslal ji svazu myslivců. Podle něj byla kočka vyfotografována v zemi poprvé. Martina Justová, ekoložka divoké zvěře, to označuje za senzaci - jde o teprve druhý potvrzený důkaz divoké kočky v Tyrolích. V roce 2013 ji určili v Paznauntalu ve Vorarlbergu podle rozboru nalezené srsti. Od roku 2018 ji vícekrát zachytily skryté automatické kamery. V Tyrolích byla pokládána za vyhynulou od padesátých let.

Spadl při práci do šachty

63letý polský dělník spadl v úterý při práci na studně v St. Marienu (okr. Linec-venkov) do šachty hluboké 23 metrů, napsal Volksblatt. Sestoupil v ní asi půldruhého metru, když se mu uvolnilo zajištění na bezpečnostním pásu. "Podařilo se mu nohama opřít o stěnu studny a tak ztlumit dopad na dno," uvedl list. Vyprostili ho hasiči navijákem a byl převezen na lineckou kliniku.

Méně odsouzených

V Bavorsku trestní soudy loni odsoudily méně lidí, píše DK. Bylo jich asi 109 000, řekl ministr spravedlnosti Georg Eisenreich. Předloni to bylo skoro 117 000 osob, z toho 82 % mužů. Roku 2019 bylo odsouzeno 121 250.

Utratili šest primátů

Kvůli nevyléčitelnému onemocnění utratil mnichovský zoopark Hellabrunn šest drilů černolících, jednoho z nejohroženějších primátů Afriky, napsal DK. Byli by uhynuli v krátké době. Nakazili se nejspíš tasemnicí.

Ilustrační foto drila černolícího.Zdroj: Deník/zoopark Hellabrunn

Zbývajících šest kusů je intenzivně pozorováno, uvedl park ve středu. Ostatní primáti zooparku nejsou nákazou dotčeni, žádné nebezpečí nehrozí ani návštěvníkům.