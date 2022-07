Stejným tempem lesy u sousedů rostou už deset let a nyní pokrývají 47,9 % státu, čtyři miliony hektarů. V minulosti byly těženy asi dvě třetiny přírůstku, nyní 89 %, také kvůli kůrovci. 420 hektarů poškodil okus. Smrků je asi 46 % plochy.

Čapí happy end

Do rubriky Happy end zařadily OÖN příběh mladého čápa, který v neděli spadl a zranil se při prvním pokusu o let ve Freistadtu. Po ošetření u veterináře a dvou dnech uzdravování ho ve středu dopravili hasiči po výsuvném žebříku zpátky do hnízda. "Jeho rodina ho radostně přijala," napsal deník.

Vsadil, že zapálí školu…

Sedmiletý zapálil v úterý na WC základní školy v Mnichově toaletní papír a způsobil škodu odhadovanou na 10 000 eur, napsala PNP. Oheň zpozorovala učitelka a vyvolala požární poplach, na základě kterého byla škola evakuována. Dva školníci se vrátili, aby překontrolovali, zda na záchodě někdo nezůstal. Při tom se přiotrávili kouřem a byli odvezeni k ambulantnímu ošeření do nemocnice.

Policie ve středu uvedla, že chlapec se vsadil se šestiletým, že školu zapálí. Později se přiznal učitelce. Aktéři jsou beztrestní, protože jim není čtrnáct let. Policie teď chce se "žhářem" a jeho rodiči mluvit, uzavřel list.

V ulicích Českých Budějovic se obnažují a onanují dva muži. Hledá je policie

Čech pašoval Syřany

Úřední soud v Laufenu projednával pašování čtyř Syřanů přes hranici na Walserbergu, do kterého byl "namočen" i český občan snad syrského původu.

"Za akcí má být irácký Kurd, kterého obžalovaný bezpečně poznal na fotografiích z poznávacího řízení. Jakou roli ale hrál 45letý invalidní důchodce? Byl jen malým pašeráčkem, jak popsal jeho obhájce, nebo měl v bandě důležitější roli, jak míní žalobce?" napsal pasovský deník.

K řízení uvedl, že tři Češi jeli v červnu 2020 ve dvou autech do Vídně, aby převezli osm Syřanů do Holandska. Protože v Rakousku na ně čekali jen čtyři běženci, nyní obžalovaný se obrátil s prázdnou. Jeho kolegové se čtyřmi ilegály v pronajatém vozidle byli pár hodin poté zastaveni na dálničním přechodu Walserberg a odsouzeni k podmíněným trestům.

Nyní souzený Čechosyřan byl tři týdny po návratu z Vídně odsouzen za převaděčství v Maďarsku na půldruhého roku a vydán do Německa. Od 10. března seděl ve vazbě v Bad Reichenhallu. Podle obžaloby dostal za každého pašovaného 600 eur.

Předseda senátu přečetl výpověď kompliců, kteří obžalovaného líčili jako organizátora akce. "Lžou, jako když bičem mrská, aby vypadali lépe," mínil obhájce a ujišťoval, že jeho klient, který už sedí dva roky bez přestávky, je "normální malý převaděč" s pozitivní sociální prognózou. Devět měsíců podmíněně by prý stačilo.

Teplotní rekordy vesměs odolaly, padly jen v Temelíně a na Kvildě

Žalobce zdůraznil, že komplicové ho označili za organizátora, který měl jednoho z nich dokonce zbít, a navrhl mu dva roky a čtyři měsíce nepodmíněně. Obžalovaný v poslední slovu s pláčem řekl, že chce jen zpátky ke své rodině. Mají čtyři děti…

Soud zajímalo, proč je ve 45 letech v předčasném důchodu, a on líčil, že provozoval v Čechách malou stavební firmu. Když prý jednu zakázku nechtěl přenechat ruskému soutěžiteli, ten na něho v noci poslal pár silných mužů. S těžkými zraněními pak byl půl roku v nemocnici…

Soud mu uložil za pokus převaděčství rok a půl. "Chtěl si vylepšit kasu," řekl soudce k motivu činu, na jehož přípravě se obviněný vydatně podílel. "Tři týdny poté pokračoval s tímto obchodním modelem v Maďarsku…" Přihlédl ale k obhajobě, že už sedí dva roky, a dal obžalovanému trest jako podmíněný se zkušební dobou tři roky. "Snad se už poučil…," řekl.

Staré motorky na benefici

Podpůrný spolek Benefiz Motorrad-Korso v Pasově, organizující deset let jízdy pro dobrý účel, uspořádá v neděli 24. července poprvé benefiční akci, jejímž centrem budou staré motocykly. Obeslali k ní oldtimerové kluby. Začne v 9 hodin v pivních zahradách pivovaru Hacklberg, kde bude celé dopoledne příležitost "k benzinovým řečem, posnídání bílých klobás a spoustě dalších věcí," napsala PNP.

Ve 13 hodin vyrazí benefiční korzo přes Patriching, Tiefenbach a Otterskirchen do Rathsmannsdorfu. Tam se na kruhovém objezdu otočí, takže všichni účastníci uvidí na trase všechny své kolegy. Trasa bude pokračovat k Dunaji a podél proudu zpátky na Hacklberg, celkem 65 kilometrů. Deset eur startovného od každého a výtěžek tomboly budou věnovány pomoci dětem v nouzi, spolkům "mia fia di" v Grubwegu a "Kinderhilfe Holzland". Už shromážděné finanční dary činí 81 900,05 eura. Hlavní cenou loterie jsou tři dny pro dvě osoby v penzionu ve Stubaitalu, let balonem a poukázka na motorkářskou výstroj. Prémiovány budou největší skupina, nejvzdálenější a nejstarší účastník.

Na veterány je podívaná!Zdroj: Deník/PNP

Ilustrační snímek je z posledního velkého korza 2019 ve dvoře pivovaru. Foto: Deník/PNP/Archiv Jäger

Od sousedů: Verbují ošetřovatelky na Filipínách

Velká města kácejí stromy

V patnácti největších městech Bavorska bylo v letech 2011-21 poraženo nejméně 165 500 stromů, napsal DK ze zprávy svazu ochrany přírody, který mluví o ještě daleko vyšším počtu. Odhaduje jej na 250 000 - 300 000. Svaz vidí ve stromech důležitý faktor v boji proti přehřívání měst.

Ve středu zaznamenala více bavorských měst nejvyšší letošní teploty. V dolnofranckém Kitzingenu bylo podle předběžného zjištění v Bavorsku nejvíc - 39,6 stupně, ale rekord to není - severobavorský Kitzingen zapsal v roce 2015 celoněmecký rekord 40,3 stupně. Čtyři roky poté to ale překonala vedra v dalších místech SRN.

Letošní maxima padla i v dalších městech - například v Mnichově 36,8. Nejtepleji v SRN bylo v 15.30 v Bad Mergentheimu-Neunkirchenu (BW), 40,3 stupně. Rekord Hamburku padl se 40,1 stupně, v Meklenbursku-Předpomořansku zlomil rekord se 39,4 Boizenburg.

Teprve podesáté od začátku měření přesáhla teplota čtyřicítku. Naposledy se to stalo 25. července 2019, a to ne jen na čtyřech místech, ale na 22 meteorologických stanicích. Dodnes zůstává z toho dne rekord SRN, naměřený v Duisburgu a Tönisvorstu u Krefeldu - 41,2 stupně.

Vyčenichal brýle

Policejní pes vyčenichal ve Švábsku ztracené brýle, které ztratil 53letý muž při procházce minulý týden v lese u Gablingenu. Když je hledal, dozvěděl se o tom psovod a přišel mu na pomoc se psem Connorem, cvičeným na hledání výbušnin a na bránění. Ten brýle v ceně tisíc eur po pěti minutách našel. "Majitel mu později poděkoval malou svačinkou," píše DK.

Neuer šetřílek?

Brankář fotbalové reprezentace SRN a Bayernu Manuel Neuer je zase v zájmu médií. DK popisuje, že před několika týdny přišel o peněženku za jízdy taxíkem domů do Lehelu. Při úklidu vozidla ji našel řidič Hazir S. (48), který golmana při nakládání na Odeonplatzu poznal. Vysadil ho v nóblčtvrti a po zaplacení skončil službu. Pak našel portmonku s osobními doklady, Visa Card Platinum, dalšími kartami a s 800 eury. Po pár hodinách spánku se vydal ráno brankáři peněženku vrátit. Na jeho adrese nenašel nikoho, stejně tak ani v jeho novém bytě na Tegernsee. Kolemjdoucí mu poradil, že docela blízko bydlí nový Neuerův poradce. Tomu pak taxikář předal peněženku a kontakt.

Dva týdny nato dostal Harit S. malý balíček. Byl v něm Neuerem podepsaný dres Bayernu bez nějakého děkování. "Toto nálezné je výsměch! Mám čtyři děti!" zasoptil si Harit S. v bulvárním týdeníku a poukazoval na svou dlouhou cestu do Tegernsee a zpátky. Své zklamání vyjádřil i Neuerovi, ale ten ho "odpálkoval".

DK se v článku zabývá občanským zákoníkem k náleznému. Ten ukládá nálezci věci od hodnoty deseti eur odevzdat nález policii nebo kanceláři nálezů. Do hodnoty 500 eur má nárok na pět procent. Při ceně vyšší mu majitel musí zaplatit tři procenta z hodnoty přes 500. "Z nalezení 800 eur v peněžence by tedy Haritu S. příslušelo nálezné 34 eur - 25 z pětistovky a devět ze zbývajících 300 eur. To je značně méně, než kolik stojí dres Bayernu," píše DK.

V debatě na twitteru kritizuje více komentářů Neuerovu lakotu. "Shledám od pana Neuera arogantním, že zneužívá vlastnoručně podepsaný dres jako nálezné. Jak může být někdo tak namyšlený?!" napsal jeden uživatel. "A co když nálezce není žádným fandou Bayernu?!"

Jahody se nesklidily

Úroda jahod v Bavorsku je za očekáváním, píše DK. Zemský úřad pro statistiku hovoří o 9100 tunách, což je o 18 % méně než před rokem a o 22,4 % méně než v dlouhodobém průměru. Způsobil to na jedné straně úbytek pěstební plochy o 7,1 % na 1600 hektarů, ale i pokles výnosu sklizně na hektar průměrně o 14,1 %. Vývoj na začátku sezony sliboval dobrou úrodu, ale rostoucí životní náklady přiměly zemědělce také ustoupit od včasné sklizně, uvedl list.