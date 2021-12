Sloužící lékařka informovala nejbližší příbuzné o špatném stavu nemocné, aby se s ní mohli rozloučit. Přišlo jich osm a dostali příležitost k návštěvě. Ti ale chtěli přes turecký konzulát dosáhnout toho, aby žena byla k dalšímu ošetřování převezena do Turecka. Tomu šéflékař pro její kritický stav nepřivolil. Pacientka krátce poté zemřela.

Jedenáct členů její rodiny se shromáždilo u vchodu, začali divoce diskutovat a vyrukovali na zaměstnance, informovala policie. Při tom byla jedna pracovnice nemocnice zraněna. Skupina poškodila více kusů zařízení a hrozila dalším zaměstnancům zabitím. Situaci dostalo pod kontrolu až pět výjezdových vozů policie.

Smrt v lavině…

Jak náš list oznámil v sobotu, v Alpách zahynul pod lavinou bývalý motokrosař Motosportu Chýnov René Hofer. Bylo mu pouhých 19 let. Letos vyhrál svůj první závod mistrovství světa třídy MX2. Celé své mládí závodil v barvách chýnovského klubu, uvedl motoristický kolega Pavel Kortus.

O tragédii se pochopitelně rozepsaly i rakouské noviny.

Linecké OÖN rozvádějí, že tři hornorakouské naděje motokrosu, teprve 19letý tovární jezdec KTM René Hofer z Alberndorfu, Bastian W. (24) ze Sipbachzellu a Michael W. (19) z Gaspoltshofenu, se na výletě v salcburských horách náhodně sešli se skupinou osmi turistů, se kterými se znali. Připojili se k ní. Mířili k Lackenspitze na území obce Tweng (okr. Tamsweg).

Od sousedů: Výstava o smrti, plch s maskou Zorra a další aktuality...

Kolem 13.45 hodiny se ve výšce asi 2400 metrů, kousek pod vrcholem na severovýchodním svahu uvolnila lavina široká asi 200 metrů a dlouhá půl kilometru. Osm turistů strhla. Tři mladé Hornorakušany zavalila kompletně. "Podle referenta ochrany před katastrofami v Lungau Christopha Wiedla se ocitli až čtyři a půl metru hluboko pod sněhem," píší OÖN. Jak řekl vedoucí zásahu Červeného kříže Anton Schilcher, v rozsáhlé akci byli dva zasypaní vyhledáni přes lavinové záchranné přístroje. Dva lidé se ze závalu dostali sami.

Hofer a Bastian W. byli vyproštěni už mrtví. 19letého Michaela W. reanimovali a s těžkými zraněními ho vrtulník dopravil do nemocnice v Klagenfurtu, kde následně zemřel. Dva další zraněné ve věku 22 a 24 let, které lavina nezasypala, dovezli záchranáři do nemocnice v Tamswegu. Jak řekl vedoucí zásahu Červeného kříže Anton Schilcher, v rozsáhlé záchranné akci, které se účastnilo asi 70 lidí, byli dva zasypaní nalezeni pomocí lavinového vyhledávače a vyzdviženi Horskou službou, třetí bez tohoto vybavení byl nalezen sondami mrtvý až kolem 17.15 hodiny. Hledači se psy trénovali v tu dobu v Obertauernu, odkud bylo sedm týmů přepraveno vrtulníky do lavinového pole. Celkem bylo v akci 120 záchranářů.

Od sousedů: Rakušany vylekal "neomezený provoz" Temelína

"Podle horské služby vyžadují lyžařské túry v této oblasti stabilní poměry. V sobotu tady v území nad hranicí lesa bylo vyhlášeno lavinové nebezpečí 3, tedy značné," uvádí list.

Zmiňuje, že Hofer byl považován za nejnadějnější motokrosový talent země. V říjnu vyhrál v italské Pietramuratě jako první Rakušan po Heinzi Kinigadnerovi před více než 30 lety GP v některé z hlavních tříd motokrosového mistrovství světa. Také oba další z osudné výpravy platili za velké naděje motorismu.

Zapomněl láhev na stanici…

Krátce po odjezdu autobusu v pátek večer v Řeznu si podnapilý cestující uvědomil, že úřo nastupování zapomněl na zastávce láhev kořalky. Žádal řidiče, aby zastavil a on si pitivo mohl odnést. Šofér mu vysvětlil, že zastavit může až na další stanici. Muž nato na něho vytáhl nůž, píše Donaukurier. Autobus zastavil a neznámý ve věku 30-35 let utekl. Policie prosí svědky o informace.

Budou soudit polského teologa?

"Erckonzervativní" polský profesor teologie Dariusz Oko se podle DK má od 11. února zodpovídat před úředním soudem v Kolíně nad Rýnem ze "štvaní lidu", tedy z podněcování nebo vyzývání k nenávisti, násilí nebo zvůli proti skupinám obyvatel útoky na jejich důstojnost nadávkami, zlomyslným opovrhováním nebo pomluvami. Soud mu uložil trestní příkaz na 4800 eur za to, že pan profesor nazval v příspěvku pro časopis „Theologisches“ homosexuály kromě jiného parazity a rakovinnými nádory. Protože Oko podal odpor, dojde k procesu (535 Cs 127/21).

Zpestření u sousedů: jesličky XXL, výprava s oslíčky a cesta za Tichou nocí

"Vláda ve Varšavě reagovala na trestní příkaz výtkami na německou justici," píše DK. Náměstek ministra spravedlnosti Marcin Romanowski v něm viděl ohrožení svobody názoru v Německu, našel "tendence nepřátelské této svobodě v německém právním systému". Trestání za vědeckou činnost představuje ohrožení základních svobod a evropského standardu, mínil.