Letěl z Rakouska na Dvinu

"Orania", orel mořský, označený a vybavený vysílačkou v Národním parku Donau-Auen, zamířil na Severní Dvinu na severu evropské části Ruska. "Většina mladých párů se po pěti, šesti letech vrací do domovských revírů, aby tu samy zahnízdily," píší OÖN. GPS a GMS, kterými jsou vybaveny, umožňují jejich identifikaci i po letech.

Jejich populace pomalu, ale setrvale roste i v Rakousku. V roce 2000 byl pták ze státního znaku země vyhubený, dnes žije v Rakousku opět asi 45 hnízdících párů, hlavně v Dolních Rakousích, Burgenlandsku, Štýrsku a Horních Rakousích.

Hospodští se vykoupili darem stolů potřebných

Jak náš web informoval, hospodský na Oktoberfestu Toni Roiderer a jeho syn byli stíháni za poskytnutí výhod - ve stanu „Himmel der Bayern“ leta rozdávali policistům poukázky na grilovaná kuřata a tupláky piva. Žalováni byli za nepromlčené činy v objemu 4028,59 eura. Trestním příkazem byli potrestáni 27 000 eury, 90 dny po 300 eurech. Podali odpor a před středečním jednáním soudu uzavřeli dohodu se státním zástupcem, že když do poloviny června každý z nich odvede 10 000 eur pro mnichovské dobročinné "stoly potřebných", bude řízení s nimi ukončeno.

Popírali, že by poukázkami chtěli policisty ovlivnit, bylo to prý od nich poděkování. Žalobce nicméně mínil, že od nich očekávali kromě jiného informace o jejich zaměstnancích. Jeden z policistů jako svědek doznal, že Roidererovy informovali o policejních kontrolách některých jejich zaměstnanců podezřelých z konzumace drog…

Dubaj oktoberfest prohrál

Plánované "pivní" slavnosti v Dubaji mohly vzbudit falešný dojem, že se tam stěhuje kvůli pandémii odřeknutý "pravý" mnichovský Oktoberfest, rozhodl Vrchní zemský soud v Mnichově. Napsal o tom Donaukurier.

Město Mnichov loni podalo u okresního soudu žalobu o předběžné opatření, které by pořadatelům ve Spojených arabských emirátech zakázalo reklamní formulace jako "Oktoberfest v Dubaji" nebo "Tradiční Oktoberfest v místě Expo 2021". Oznamováním jako „Oktoberfest goes Dubai“ vzbudili falešný dojem, že tradiční slavnost se přestěhovává do emirátu, rozhodl soud. Tento způsob reklamy se přiživoval na světové pověsti "Wiesn" v bavorském hlavním městě. Arabové nesmějí používat ani formulaci "tradiční Oktoberfest" nebo tvrzení, že "největší lidová slavnost na světě bude ještě větší". Tabu jsou pro ně také obrazy z mnichovské akce, na kterých je třeba tradiční obří kolo.

Odvolací instance názor soudu prvního stupně nyní potvrdila.

Bubble Days se vrací

Po tříleté pauze se do Lince vrací legendární přístavní slavnost Bubble Days. Bude 3. a 4. června. S dvouletým zpožděním oslaví 10 let trvání této lidové akce. Areál zážitků byl rozšířen o tisíc metrů čtverečních, s nápaditou splash & chill-zónou, přibudou možnosti koupání, špičkoví hornorakouští kuchaři připraví „#upper streetfood“ nejlepší kvality. Jízdě na wakeboardu bude učit mistr světa Daniel „Fetzy“ Fetz, bude flyboard show, Swoop Challenge s Red Bull Skydiving Teamem, plno živé muziky… Bubble Days budou 3. června od 14 do 03 hodin, 4. června od 12 do 03.

Hromadnou dopravou zdarma

K "akčním" pátkům na ochranu klimatu se přidala i obec Perg a až do konce srpna budou její prostředky místní hromadné dopravy vozit lidi každý pátek zdarma. Všechny ostatní dny jako dosud za jedno euro.

