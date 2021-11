Akci oznámily osoby, které jsou podle orgánů ochrany ústavy v okruhu tzv. "Identitären", jejichž proklamovaným cílem je ochrana regionální, národní či civilizační identity většinové společnosti. Na druhé straně se shromáždilo také 30-40 protestujících levicově zaměřených lidí. K incidentům nedošlo.

Plánované pamětní místo má být otevřeno na jaře příštího roku na hřbitově St. Martin. Má tu vzniknout "Wall of Names", zeď se jmény lidí, kteří se na útěku utopili ve Středozemním moři. Zanést je na stěnu mohou jejich rodinní příslušníci. Proti tomu už pravicoví extrémisté protestovali - koncem srpna napadli pastorální úřad linecké diecéze (náš web informoval).

Zřízení pamětního místa je projektem podporovaným zemskou vládou, katolickými a evangelickými církvemi, islámskou náboženskou společností a městem Linec. "Svědčí o velké bezcitnosti, když je opakovaně proti sobě rozehrávána myšlenka pamětního místa a hrůzná smrt dívky ve Vídni," řekla pastorální ředitelka Gabriele Eder-Caklová. Při zmíněné tragédii oběť zahynula rukama imigrantů (náš web informoval).

Svíčky na hroby chudých

Pěkné gesto zmiňují OÖN k pondělnímu svátku Všech svatých. Na 135 let starém hřbitově ve Welsu o 130 000 čtverečních metrech, kde leží na 17 000 zesnulých, v pátek umístila místostarostka Christa Raggl-Mühlbergerová na každý sociální hrob sváteční svíčku. "Mnoho lidí dnes už nebydlí v blízkosti svých rodičů. Pak je často těžké pečovat o klasický hrob," říká. Kladení svíček pochovaným na náklady obce, což je institut užívaný i v Čechách, je pro ni milou tradicí - o Všech svatých má na každém hrobě nějaká svítit, dodává.

Burg Clam mezi nejoblíbenějšími

Hrad Clam v Klamu v Mühlviertlu se aktuálně dostal na instagramu mezi deset nejkrásnějších hradů a zámků Rakouska, uvedly OÖN. Žebříček určila četnost fotografií objektů na sociálních sítích. Vedou vídeňské Hofburg a Schönbrunn, následovány Hohensalzburgem, Mirabell a Hellbrunnem v Salcburku. Šestý je zámek Eggenberg ve Štýrském Hradci - a sedmý už Clam. Středověký hrad, poprvé písemně zmíněný ve dvanáctém století, je stále v majetku rodiny Clam-Martinic, která tu bydlí a objekt udržuje. V areálu je mj. hradní pivovar, jezdecký spolek a poplužní dvůr s produkcí. Hrad je otevřen k prohlídkám, nabízí noclehy a je oblíbeným místem akcí.

Sebevraždy mladých

Podle nové zprávy UNICEF je sebevražda druhou nejčastější příčinou smrti mladých lidí v Evropě, píše Volksblatt. Při průzkumu začátkem roku 2021 uvedlo 19 % mladých ve věku od 15 do 24 let, že jsou často deprimovaní a demotivovaní. Už před pandémií a jejím zničujícím vlivem na psychiku byla v Evropě diagnostikována každému sedmému mezi deseti a devatenácti lety psychická porucha, a tento trend nepochybně za korony zesílil. V Rakousku je podle odhadu UNICEF aktuálně psychicky zatíženo 160 000 dětí a mladistvých, kteří potřebují psychosociální pomoc, ale jen 35 000 se léčí, říká klinická psycholožka Caroline Culenová.

Vsaď se, že… jako retro

Jednorázové znovushledání s pořadem Wetten, dass… chystá Thomas Gotschalk (71) na 6. listopad od 20.15 jako retro-show z Norimberka. "Zůstal jsem tím, kterého lidé znají z dřívějška, a jen toho mohu publiku prezentovat," říká. Uvádět nějakou novou, jinou verzi by prý bylo "mega cringe" (pojem nedávno zvolený za slovo roku mládeže znamená trapný, něco, za co je třeba se někoho stydět).

"Publiku slibuje nostalgickou párty. Stanice ZDF ohlásila prominenty jako Helene Fischerovou, rokera Udo Lindenberga, hvězdy ABBA Björna Ulvaeusa a Bennyho Anderssona, lední revue Ledová královna atd., venkovní sázku má uvádět Giovanni Zarrella. Diváci se mají těšit na ,skurilní sázky, velké stroje, chytré děti a superhvězdy´…," píše PNP.

První "Wetten, dass..?" uváděl stvořitel této show Frank Elstner v roce 1981. Hvězdou byl Hans Oßner, který nafoukl ohřívací láhev až k prasknutí. Gottschalk soutěže moderoval 1987 - 1992 a 1994 - 2011. Následoval Markus Lanz až do konce pořadu 215. vydáním v roce 2014.

Mural Harbor vyprodává?

Muzeum "Na čas" v lineckém přístavu mělo dosloužit už koncem minulého roku, když na místě Mural Harbor Gallery měl být stavěn nový hotel. Stržení galerie je ale stále odsouváno a tým Leonharda Grubera dostal šanci ji znovu otevřít. V listopadu a v prosinci budou výstavní síně grattiti a maleb na zdech, tzv. mural, na Industriezeile otevřeny každý pátek od 16 do 19 hodin, píší OÖN. Navíc podle Grubera "všechno, co je možné odmontovat a vynést, bude prodáno" - stoprocentně ve prospěch tvůrců. Každou sobotu od 14 do 15.30 bude otevřena také galerie pod širým nebem.

Slováci hasí u sousedů

Do boje proti lesnímu požáru u Reichenau zasáhl v neděli i vojenský vrtulník ze Slovenska Mi-17, který transportuje nad ohrožená území kolem 3000 litrů vody, napsaly OÖN. "Masivně nás při hašení podporuje," řekl zemský velitel hasičů Dietmar Fahrafellner.

Zruší církevní daň?

Většina lidí v Bavorsku - 75,4 % žen a 73,9 % mužů - by zrušila církevní daň, napsal DK. To je výsledek průzkumu mezi tisícovkou náhodně vybraných dospělých osob. "Obě velké křesťanské církve v Německu se financují převážně z této daně," vysvětluje DK. Platí ji podle Výmarské ústavy, v roce 1949 nezměněně přejaté do ústavního zákona, všichni zaměstnaní členové církví. Stahuje ji finanční úřad a převádí ji církvím. Obnáší zpravidla devět procent daně z příjmu. Děti a mladiství bez vlastního příjmu, staří s nízkým důchodem a nezaměstnaní jsou od ní osvobozeni.

Spor o "ptačí hovínka"

V Altusriedu v okrese Oberallgäu zažaloval místní občan správu města kvůli množství ptačího trusu na obecní májce, píše DK. Jednání před soudem v Kemptenu se ale vleče - nenašel se expert k vypracování znaleckého posudku.

Pokus o dohodu na jaře ztroskotal. Město chce sporný strom vysoký 27 metrů tak jako tak na jaře přestěhovat, ale to odpůrce neodradilo od žaloby.

Tehdejší předseda folklorního spolku Franz Merk míní, že májka sotva může být zdrojem hromadění trusu: "To by mi musel někdo ukázat, že nějaký pták jej ,střílí´ osm nebo deset metrů daleko," řekl. Doplnil, že celá ves se tomuto sporu směje. Zabývá se touto sousedskou pří už dvanáct let. Jejich spolek letos strom odstrojil a nové posouzení bude možné nejdřív v příštím květnu, až bude zase stát - a najde-li se k posouzení do té doby expert, pokračuje DK.

Ubylo vloupání

V Bavorsku došlo loni ke 4181 vloupáním do bytů, což je nejnižší počet za jedenáct let, píše DK. Od roku 2018 do roku 2019 poklesly o 17,1 % na 4342, letos prý bude číslo opět nižší. Podle vyhodnocení zemské kriminálky zabránila technická ochrana přinejmenším 1252 vniknutí do obydlí. Dalším 195 zabránily reakce pozorných občanů.

Za pestřejší hřbitovy

Ke Všem svatým volají ochránci přírody po větším prostoru četnosti druhů na bavorských hřbitovech a umenšení štěrkových povrchů na nich, uvedl DK. Na nových zařízeních se stále víc ukazuje trend k úpravě vzdalující se přírodě - dlažbou a ubýváním rostlinstva, jak uvedl svaz pro ochranu ptactva (LBV). Historické hřbitovy, které vyrůstaly po staletí, jsou útočištěm ptactva a hmyzu, ježků, veverek, plchů, netopýrů a ještěrek. Stále víc hřbitovů ale hrozí, že se stanou kamennými pouštěmi, říká biooložka LBV Angelika Nelsonová. Tam by už ptáci nenašli ani červíčka… LBV radí, že kdo o hrob pečuje, mohl by pomoci osázením domácích druhů, například paličkovce modrého, oregana, svízele nebo náprstníku..

Jak přibývá covidu

Incidence koronou v neděli vystoupala v Bavorsku na rekordních 236,1, píše PNP. Celospolkově nejvyšší vykazuje okres Mühldorf na Innu - 662,8 ještě nikdy nikde v Bavorsku nezměřili. Dosud nejvíc bylo 651,1 v Regenu loni 17. prosince. Číslo z Mühldorfu je aktuálně nejvyšší v SRN.