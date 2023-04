"Tehdy 27letá dělala prostitutku ve Vídni a při tom poznala pozdější oběť, syna tuniské lékařské rodiny. Podle obžaloby ho ve společném bytě okradla, probodla a rozčtvrtila," napsal Donaukurier. "S její matkou polily části těla kyselinou a v odpadkových pytlích je odhodily do odvodňovacího kanálu v maďarském Jászalsószentgyörgy, asi 350 km od Vídně. Asi za měsíc je našli tamní mladiství. Matka za to byla pravomocně odsouzena za spolupachatelství na dva roky se čtyřletou podmínkou."

Smrt ve vaně znovu k soudu

62letý Manfred G., před 13 lety pravomocně odsouzený za vraždu 87leté ženy, je od srpna minulého roku na svobodě po novém znaleckém posudku, píše PNP.

28. října 2008 v Rottach-Egernu na Tegernsee našla pečovatelka starou paní mrtvou ve vaně. Při pitvě lékař zjistil dvě podlitiny pod kůží její hlavy. V hledáčku policie se ocitl pan G., který se léta staral o ženu a o jejího manžela. Soudní znalec vyloučil, že by podlitiny na hlavě mohly být způsobeny pádem. Státní zastupitelství vyšlo z toho, že G. stařence odcizil peníze a ona na to přišla. V prvním procesu v roce 2009 dokázal G., že ke krádeži nedošlo, a žalobce motiv vyměnil hádkou o pozvání na kávu, které G. odmítl. Důkaz o tom nebyl, soud následoval názor žalobce a obviněnému uložil doživotí.

G. odvolání vyhrál, ale při novém projednání v roce 2012 ho jiný senát znovu uznal vinným vraždou. Znalec nadále vyloučil pád staré ženy v naplněné vaně jako možnou příčinu smrti. G. s obhájkyní to nevzdali a nový posudek v roce 2021 přinesl zvrat: znalec zjišťoval z výpočtů teploty vody, jak dlouho mrtvá ve vaně ležela. Čas úmrtí byl výrazně jiný, než uváděly dosavadní rozsudky. Druhý znalec na počítači simuloval děj a uzavřel, že pozice, ve které byla paní nalezena, se přece dá vysvětlit jejím pádem.

G. vinu trvale popírá. Další proces s 20 jednáními potrvá do 7. června. "Kdyby měl skončit zproštěním, měl by G. nárok na odškodnění," píše PNP. "Paušálně je každý den neprávem stanoveného trestu vyčíslován na 75 eur, za 4912 dnů ve vězení by měl G. nárok na 368 400 eur. Nadto by mohl žalovat odškodné za ušlou mzdu nebo psychické následky," dodává PNP.

Velký filmový festival v Linci

139 filmů ze 45 zemí obnáší festival 20. Crossing Europe 26. dubna až 1. května v Linci. Je druhý největší v Rakousku po Viennale. Promítat se bude v Moviementu a City, kinem se stane i Central. Informace na www.crossingeurope.at.

Která kočka je nejstarší?

Loni v listopadu vyhlásila Guinnessova kniha rekordů Flossii z Británie za nejstarší kočku na světě. Bylo jí skoro 27 let. "Náhodným zjištěním rodiny Pfennigmannových z bavorského Altöttingu byla rekordmanka těsně překonána," píše PNP.

Při vrtání se ve starých záběrech z dětství najednou na rodinu "vyskočila" z videa z roku 1997 jejich „Stupsi“! Dcera Marina Tackovicová a její matka Birgit Pfennigmannová hledaly dál a na dětské fotografii z února 1995 se s nimi objevila i „Stupsi“ jako kotě. Dovodily, že se musela narodit na podzim 1994. Tím by byla o rok starší než rekordmanka Flossie.

"Je slepá a hluchá, ale jinak je dobrá na nohou, je fit," pokračuje list. "Tráví večer svého života ve starém dětském pokojíčku rodiny. Má dobrý krevní obraz, důkladně žere a poslepu najde kočičí záchod. Zvěrolékař u ní zjistil nedávno selhávání nervů, proti čemuž teď dostala léky." Jinak nebyla nikdy u lékaře, vzpomínaly si dcera s matkou. Nikdy nebyla očkována. A nikdy nebyla "domácí" kočkou, dodává paní Pfennigmannová. Do jejich rodiny se "přirodila". Také její matka už na jejich dvoře žila.

Stupsi spí obvykle v seně, živí se chytáním myší a ptáků a koťata vychovává mimo statek. Na volnosti žila až do loňského prosince. Pak najednou zmizela, až našli na facebooku, že je v místním útulku pro zvířata. Někdo ji našel na kraji ulice a předal ji tam. Od té doby už je zase doma a venku se už prý necítí ráda…

Na snímku ze zdroje PNP jsou Marina Tackovicová a Stupsi dnes.